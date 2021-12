PRESLATKO! BEBAC NAPRAVIO HAOS U STUDIJU! Ćerka poznate pevačice ludovala tokom snimanja, a na ovo što je uradila su SVI PALI

Ana Radonjić, poznata kao Zoe Kida, izdala je svoju novu pesmu "Tika taka tak".

Prelepi zvukovi lepe dečije pesme oduševili su sve, ali još više je oduševila njena ćerkica koja se našla u spotu.

- Evo! To je ona, moja ćerka. To je ta mala što je pravila haos. Vidite da ima dudu koju nije htela da ostavi i ovo je samo delić. Napravila je još toga, ali je to bilo iza kamera. Imam u fioci još tri-četiri dečije pesme koje bih volela da snimim - rekla je Ana.

Podsetimo, Zoe Kida je bila članica poznatog benda Zemlja gruva. Bavi se pisanjem tekstova i muzikom je počela da se bavi od 2001. godine. Bila je dugogodišnji član grupe Mistake Mistake, jedan od osnivača Zemlje gruva, sarađivala sa bendom Svi na pod...

Tokom dvadesetogodišnje karijere, pevala je na binama najvećih festivala Srbiji i regionu - od Exita, Belgrade Beer Festa, Belefa, do Gitarijade, Nišvilla, Arsenala…

Pored muzike, dizajn je njena druga ljubav i bilo je pitanje vremena kada će da uradi nešto i na tom polju.

