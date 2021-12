JEZIVI IZAZOV! Deca se takmiče ko će duže da drži petardu u ruci, stavljaju ih čak i u usta, a neki ostanu BEZ PRSTIJU I VIDA!

Kako se približavaju novogodišnji i božićni praznici, gradovi u Srbiji zbog petardi i drugih pirotehničkih sredstava sve više nalikuju na ratnu zonu, a posebno je opasno što ove eksplozivne "igračke" najčešće koriste deca! Oni često petarde, želeći da impresioniraju vršnjake, namerno drže što duže u ruci, stavljaju ih u usta ili bacaju drugima u kapuljače, ne razmišljajući da ovakvo ponašanje za posledicu može imati ozbiljne opekotine, teške povrede šake, pa i amputaciju prstiju i trajni gubitak vida!

A crna statistika već je počela da se beleži ove godine. Jedna devojčica (14) iz okoline Svilajnca zadobila je teške telesne povrede usled korišćenja pirotehničkih sredstava. Ona je posle reakcije službe Hitne pomoći u Jagodini upućena na dalje medicinsko zbrinjavanje u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.

Stradaju i psi i mačke Gavrić: Ambulante su pune povređenih životinja Globalni podaci govore da praznična slavlja uz petarde godišnje budu fatalna za čak 5.000 životinja, upozoravaju u udruženju Animal reskju Serbija i dodaju da psi i mačke često umiru od srčanog udara izazvanog stresom usled preterane buke, dok se neretko dešavaju i povrede. - Svakog decembra ambulante su pune prestravljenih ili povređenih životinja koje su se našle u neposrednoj blizini nekog pirotehničkog sredstva, najčešće petarde - kaže Aleksandar Gavrić iz udruženja Animal reskju Serbija.

- Devojčica ima teške povrede šake i povrede oka, ali je van životne opasnosti. Nastavlja se dalje lečenje - poručili su za Kurir u Tiršovoj.

Deca u Srbiji svake godine masovno ispaljuju petarde, postavljajući često sebi i jedni drugima razne izazove, kaže za Kurir pedijatar dr Saša Milićević.

- Nekada se deca igraju tako da drže upaljenu petardu do poslednje sekunde, pa je onda bace. Međutim, nekada se preračunaju i onda se povrede. To su najčešće povrede šake, pa se dešavaju i traumatske amputacije jednog, dva ili tri prsta. Vrlo su česte opekotine na rukama i do najvišeg stepena, kao i traumatske povrede očiju i oštećenje sluha, koje, iako najčešće privremeno, uopšte nije bezazleno - kaže dr Milićević i dodaje da deca jedni drugima ubacuju i petarde u kapuljače:

- Dešava se i da upaljenu petardu stave u usta, šale se da je cigareta, i onda je u poslednjem momentu bace. Ne daj bože da tu dođe do eksplozije, jer to bi moglo da napravi ozbiljna oštećenja i opekotine na licu, traumatske promene na usnama, kao i da potencijalno prouzrokuje gubitak vid i sluha.

I društvene mreže pune su primera lakomislenosti, pa se tako tinejdžeri na Jutjubu snimaju kako petarde stavljaju ispod šerpe i lonca, kao i u staklene flaše, a takmiče se i ko će duže da zadrži petardu u ruci.

I dok je devedesetih u Srbiji, maltene, postojala samo jedna petarda - "ona zelena", danas je izbor mnogo veći, a u prodaji su i petarde koje su jače nego ranije.

- Međutim, one su danas kvalitetnije i bolje urađene. Najveći problem s pirotehničkim sredstvima je to što se nepravilno koriste. Ona se ne bacaju - trebalo bi da se prvo postave na zemlju, pa upale. Međutim, neki se ne pridržavaju toga, a poseban problem je i to što neke prodavnice zbog profita petarde prodaju i deci, iako je prodaja zabranjena mlađima od 18 godina - kaže za Kurir pirodizajner Nikola Petrović.

Kazne Za šenlučenje i do 60 dana zatvora! Zakon o javnom redu i miru, inače, predviđa novčanu kaznu od 50.000 do 100.000 dinara ili rad u javnom interesu od 40 do 120 časova za onog ko "paljenjem pirotehničkih proizvoda narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana". Sa druge strane, "ko pucanjem iz vatrenog ili drugog oružja ili imitacije oružja narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana", kazniće se novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana. Ko prekršaj iz stava 1. i 2. ovog člana izvrši u grupi od tri i više lica - kazniće se kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

Moguće posledice od petardi foto: Shutterstock - Opekotine (lica, šaka i zglobova) - Delimične ili potpune amputacije jednog ili više prstiju na rukama - Povrede očiju, pre svega opekotina rožnjače, ali i mehanička oštećenja nastala upadanjem stranog tela u oko koja mogu dovesti i do delimičnog ili potpunog gubitka vida - Problemi sa sluhom koji mogu varirati od trenutne zaglušenosti i zujanja u ušima do oštećenja bubne opne i oštećenja sluha

Šta učiniti ako do povreda dođe foto: Marina Lopičić - Povređeno mesto što pre ohladiti - Manju opekotinu staviti pod mlaz hladne vode ili preko nje staviti mokru hladnu krpu, ali nikako led - Kod većih opekotina obavezno potražiti medicinsku pomoć - Kod dubokih posekotina ili otkidanja prstiju i drugih delova ekstremiteta - što pre zaustaviti krvarenje, ranu prekriti sterilnom gazom i podići povređeni deo tela, dok se ne pruži adekvatna medicinska pomoć - Kod povrede oka od petardi ne postoji adekvatna pomoć, već treba što hitnije potražiti medicinsku pomoć * Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

BROJKE 50 dinara je najjeftinije pakovanje sa 50 petardi 10 do 14 godina je uzrast u kojem je najviše zabeleženih povreda od petardi 3 puta se od petardi češće povređuju dečaci od devojčica

Činjenice HRONOLOGIJA 2017. Dečak M. S. (13) iz okoline Loznice teško je povređen kad mu je prilikom igre petarda eksplodirala u ruci, amputirana su mu dva prsta 2017. S. K. (22) iz Jagodine i A. A. (16) iz Novog Pazara zbog eksplodiranja petardi dobili su povrede prstiju na šaci 2018. Jednoipogodišnja beba teško je povređena kad joj je petarda, koju joj je dala baba, eksplodirala u ruci 2020. Mladić (24) iz Ade ostao je bez obe šake kada mu je u rukama eksplodirala petarda, oštećene su mu bubne opne i imao je povrede oba oka 2021. N. Ć. (33) iz Kragujevca ostao je bez dva prsta nakon što je u novogodišnjoj noći bacao petarde 2021. Četrnaestogodišnja devojčica iz okoline Svilajnca zadobila je tešku povredu šake i povredu oka i trenutno je na lečenju u Tiršovoj

