VODITE RAČUNA! ZA PALJENJE PETARDI KAZNE I DO 100.000 DINARA! Evo koje su sankcije za ugrožavanje javnog reda! MOGUĆ I ZATVOR!

Dolazak novogodišnjih i božićnih praznika uveliko, na ulicama širom Srbije, najavljuju i petarde i druga pirotehnička sredstva, koja, što je posebno opasno, masovno ispaljuju pre svega deca! Neadekvatna upotreba pirotehničkih sredstava može izazvati brojne povrede, a Zakonom o javnom redu i miru predviđene su i sankcije za onog ko narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana.

- Ko paljenjem pirotehničkih proizvoda narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana - kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova - navodi se u članu 17 Zakona o javnom redu i miru i dodaje da "ko pucanjem iz vatrenog ili drugog oružja ili imitacije oružja narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana - kazniće se novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

- Ko prekršaj iz stava 1. i 2. ovog člana izvrši u grupi od tri i više lica - kazniće se kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

