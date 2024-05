"NISMO DOBILI PARTIZAN OD 2016. - ZASLUŽILI SMO" Trener Vojvodine hvalio svoje igrače posle trijumfa u Humskoj

Fudbaleri Partizana poraženi su na svom terenu od Vojvodine sa 2:3, u 33. kolu Super lige, i tako zabeležili peti vezani poraz u svim takmičenjima.

Trener Vojvodine Božidar Bandović je posle pobede nad Partizanom u Humskoj sav "kredit" dao svojim igračima.

foto: Starsport©

"Odigrali smo dobru utakmicu, prezadovoljan sam načinom na koji igramo. To nije prvi put, igramo tako već neko vreme. Kada dobijete Partizan, a nismo ga dobili ovde od 2016. godine. Ovi momci su to zaslužili. Zasluženo smo pobedili zbog načina na koji smo igrali. Igrali smo protiv ekipe koja je do pre mesec dana bila prva. Čestitam igračima, i na borbenosti i na načinu na koji smo odigrali utakmicu", rekao je Bandović posle meča.

Vojvodini rastu apetiti, a čeka je i finale Kupa protiv Crvene zvezde.

"Pokazali smo naš stil igre i da možemo da igramo ne gledajući druge. Jedino što mogu da kažem je da dajem najveći mogući kredit ovim momcima od prvog dana od kada smo zajedno", zaključio je Bandović.

(Kurir sport)