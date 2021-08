KURIR PAPARACO! EVA RAS KAO SAV OBIČAN SVET: Glumica se vozi AUTOBUSOM! (FOTO)

Iako je jedna od najpoznatijih glumica na domaćoj javnoj sceni, Eva Ras sebe ne doživljava tako i ponaša se kao kao sav pošten i običan svet.

foto: Damir Dervišagić

Naš papaparaco uslikao je glumicu pre nekoliko dana na ulicama Beograda i to na stanici u centru grada, gde je sa ostalim sugrađanima čekala autobus. Mada je navikla da šeta, Eva poslednjih dana nije mogla da se rekreira zbog hladnog vremena i kiše koja pada, zbog čega je bila prinuđena da koristi usluge javnog prevoza.

foto: Kurir

Inače, da je odgovorna i da poštuje pravila govori i to da je glumica, čim je ušla u prevozno sredstvo koje saobraća na liniji 83 ona je čekirala svoju penzionersku bus plus karticu. Kada je to učinila, Eva je sela na slobodno mesto blizu vozača i uživala u vožnji. Poznato je da glumica obožava da pešači i da svakog dana odlazi u šetnju pored Dunava, gde vrlo često ume da ostane do večernjih sati.

foto: Kurir

Kurir.rs/ J. S.

