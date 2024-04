NAJSTARIJOJ UNUCI SAM KUPILA POKLON OD 9.500 DINARA, A MLAĐOJ OD 700: Kad sam objasnila zašto i ćerka je prestala da priča sa mnom

Čuli ste iz tuđih iskustava, a neki su možda i sami na svojoj koži osetili kako je to kad bake i deke najviše pažnje i ljubavi pokazuju prema najstarijem unuku. Većina baka i deka ne želi da to otvoreno kaže i pokaže, ili barem oni misle da ne pokazuju i da se privrženost ne primećuje. Ipak, svojim delima često izdvajaju to jedno, najstarije unuče, kao najdraže.

Naravno, ne može se reći da je ovo pravilo bez izuzetka, ali nije redak slučaj da primetite kod svojih roditelja da izdvajaju vaše najstarije dete kao svog mezimca, ili, ako ste vi taj unuk, da osetite veću naklonost bake ili deke. Čak i da "favoriti" postoje, retko ko bi to priznao i povredio ostale unuke. Ipak, jedna baka je javno progovorila na ovu temu i izdvojila najstariju od pet svojih unuka kao omiljenu, pa obrazložila i zašto.

"Imam 5 unuka, a jedna mi je omiljena"

"Većina mojih prijatelja je priznala da imaju omiljeno unuče, ali su se slepo zakleli da svojoj deci nikada neće otkriti takvu tajnu. Lično, ne razumem zašto. Na kraju krajeva, cela moja porodica dobro zna da je moja najstarija unuka, Elis, na vrhu moje liste omiljenih unuka.

Imam pet unuka: Elis (16), Izabelu (13), Skarlet (11), Lusi (8) i Ivu (6). Volim ih sve, ali Elis najviše. Ona je lepa, samopouzdana i tvrdoglava, ali tako puna ljubavi. Obožavam je i ne krijem to. Porodično smo bliski i moja jedina ćerka Hana živi pet minuta vožnje od moje kuće u Kardifu - sa decom i mužem Skotom.

Kao penzionisani državni službenik sada imam dosta slobodnog vremena, pa ako mi je dosadno, volim da Elis vodim u kupovinu. Smejemo se istim stvarima, a iste stvari nas i ljute. Elis je jedina koja ne misli da sam previše dramatičana.

Toliko smo slične, pa i Hana često kaže: "Kao da sam rodila svoju majku".

Elis me vrti oko malog prsta. Kada smo napolju, ona me uvek ubedi da joj nešto kupim, a ja sam presrećna što to radim. Zauzvrat, upoznala sam njene drugare iz škole i svi oni misle da sam kul.

Međutim, ništa od ovoga ne radim sa svojim drugim unukama. U moju odbranu, mislim da bi mnoge žene rekle da im je najstariji unuk najdraži. Razmislite o tome, oni su ti sa kojima smo provodili najviše vremena. Bili smo konstanta u njihovim životima i čuvali ih kada njihovi roditelji nisu bili toliko upoznati sa odgajanjem bebe.

"I da počini ubistvo, ja bih je branila"

Hana se razvela sa Elisinim ocem kada je ona bila mala - i iako Elis ima očuha, ja smatram da sam ta osoba koja joj je postavlja granice. Hana pokušava da bude stroga, ali Elis je ne sluša. Iako je očigledno da je obožavam, Elis voli da me pita da li mi je ona i dalje omiljena unuka. Nemam problema da je uveravam i često joj kažem da jeste.

U stvari, mogla bi da uradi skoro sve, čak i da počini ubistvo, ja bih je branila.

Ništa ne voli više od toga da leži u mom krilu i da je mazim po kosi.

Nedavno smo otišli ​​u kupovinu i došla je Elisina mlađa sestra Izabela. Elis je htela novi perjani jorgan i ja sam platila 9.500 dinara (70 funti) ne trepnuvši. Znala sam da ne smem da zanemarim i Izabelu, pa sam je nagovorila da izabere ruž za usne od 700 dianra (5 funti).

Hana ima pravilo po kom bi trebalo da trošim jednake iznose na poklone svojim unukama, ali ja sam se oglušila na to. Moja ćerka je bila besna. Nije htela da razgovara sa mnom i nije dozvolila Elis da koristi jorgan dok ga i Izabela ne dobije.

"Elis nema tatu, druge unuke imaju"

Inače, bila sam u sali kad je Hana rađala Elis, a tokom porođaja sam pitala babice da li mogu da uzmem bebu. Ja sam bila prva koja ju je držala i snažna veza je nastala tada.

Plakala sam tri dana, emocije su me preplavile. Postoji velika ljubav, a ipak, kao baka nemate pravo da odlučujete kako se dete vaspitava. Kada je Hana ponovo bila sama, bila sam veoma srećna što sam pazila na svoju unuku.

Kada me unuke pitaju zašto favorizujem njihovu najstariju sestru, iskrena sam. To je dobra lekcija za njih da rano nauče da život nije uvek pravedan. Za sada, pravdam se time što sam Elis potrebna više od njih – oni imaju mamu i tatu u svom životu, dok Elis ima samo svoju mamu", završila je ova baka svoju ispovest za Daily Mail.

