NE MOGU DA VERUJEM DA ME I DALJE ŠIKANIRAJU? Eva Ras u PROBLEMU zbog objavljivanja romana, a onda otkrila KO JOJ PODMEĆE NOGU!

Čuvena glumica Eva Ras nastavlja sa snimanjem serija i ne staje, pa je gledaoci mogu gledati u seriji Siniše Pavića "Junaci našeg doba". Priznala je i da je teška za saradnju, da je buntovnik i da nema problem da kaže na setu šta joj smeta.

- Ja sam konfliktna ličnost i valjda sam zato i dobra glumica, da ne prihvatam da meneko laže i da mi govori da je sve bajno i sjajno. Snimali smo u Pančevu i tamo je bilo komaraca u neviđenom broju i neko mi kaže "Ne sekirajte se",a ja se mislim, "Ma, pusti me". To je ogromna briga, ja sam glumica, ja sam pred ekranom i ako mene ujede komarac, mi moramo da prekinemo snimanje - rekla je glumica, a potom podelila svoje impresije o ulozi i Siniši Paviću:

foto: Kurir Televizija

- Uloga je fantastična i ja Sinišu obožavam i uvek govorim da nema boljeg pisca od njega i baci u senku sve dobiznike Ninovih nagrada. Miša Vukobratović je fantastičan reditelj, partneri su sjajni, ali u ekipi imate još 50 ljudi koje ne zanima kakav će biti vaš učinak - rekla je Eva i dodala koliko joj sve to teško pada:

- Ja sam 62 godine glumica i sve vreme mi je to rak rana, da mi svoje kreacije pravimo sa ljudima koji nisu zainteresovani za naše kreacije. Pre neki dan se pokvarila tehnika, gledala sam ljude dok vade sajle i za to su zainteresovani, a za nas nisu. Ne samo da nisu zainteresovani, nego većina na nas gleda kao na neko nužno zlo i trebalo bi im održati predavanje šta je to kolektivni rad -rekla je glumica.

foto: Kurir Televizija

Eva uskoro objavljuje roman "Galaktička Jevrejka", koji je trebalo da izađe ranije, ali je sve stopirano zbog pandemije koronavirusa, a promocije njenog dela održaće se u Banjaluci.

- Ne vole me izdavači u Srbiji, pa umesto da plačem rešila sam da napravim promociju tamo gde me vole, a to je u Banjaluci. Moja knjiga će se prodati u Beogradu, ali izdavači me ne vole i šikaniraju - rekla je glumica i dodala da je radnja knjige vezana za njeno jevrejsko poreklo.

(Kurir.rs)

