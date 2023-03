LUKA BLEK JE DONEO REZIGNACIJU MLADOSTI! Eva Ras podržava pobedničku pesmu Beovizije i tvrdi: Pobeda neće zavisiti od PESME

Glumica Eva Ras gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde se dotakla nedavne Beovizije i njenog pobednika Luke Bleka.

- Ovaj dečko Luka Blek je kao mladi verter iz prošlog veka. Ali vidim da mnogi kažu da je to destruktivno. Čak se i političari mešaju u to. Ja sam stara, ali se sećam svoje mladosti. Ništa nije teže u životu nego biti mlad. On je doneo rezignaciju mladosti. Ne zalazim u to da li će pobediti ili ne, jer znamo da to ne zavisi od pesme - rekla je glumica i dodala:

- Ono što je strašno poslednjih godina je da ni jedan Evrovizijski song nije zaživeo. Zadnje koje se sećam je "Lane moje", ništa posle toga nije zaživelo.

Kurir.rs