"BIVŠI ME JE UDARIO U STOMAK, PROKRVARILA SAM" Zvezdanova drugarica progovorila o gubitku bebe! POTRESNO

Jovana Novakov Šmizla, koja se u medijima predstavila kao Zvezdanova drugarica, nedavno je potpisala ugovor za ulazak u šestu sezonu "Zadruge", te se njen ulazak očekuje svakog trenutka.

Jovana je držala lajv na svom Instagram profilu gde je govorila o gubitku deteta, a onda su fanovi na društvenim mrežama krenuli da dele pogrešne inormacije, tačnije da je Jovana sada izgubila bebu.

foto: Pritnscreen

Jovana se sada oglasila te otkrila detalje gubitka bebe, i razjasnila da sada nije u drugom stanju, ali da to iščekuje:

- Što se tiče gubika, to su iskopali novinari, to je bilo 2010/2011. godine, moja trudnoća, bila sam šesti mesec, bivši partner kada sam ga ostavila, udario me je u stomak laktom, dok sam prokrvarila, beba je imala hematom na glavi. Morala sam da radim prinudni porođaj u šestom mesecu i bio je dečak - ispričala je Jovana.

foto: Printscreen/Instagram

- Ta tema se pokrenula jer sam u lajvu pričala o žrtvama nasilja, generalno o nasilju, turbulentnijim vezama. Onda smo pričali o tome da ako si sa nekim prošao nešto u životu, ne treba da ga pljuješ. Ja nisam nikada tog čoveka pljuvala, završila sam to što sam završila, to nosim u sebi, kako ja znam i umem, nikad za njega ne bih rekla ružnu reč, jer on je bio tada moj izbor. Pogrešan ali u tom trenutku, za mene najbolji.

foto: Printscreen RED tv

- Nisam trudna, nažalost. Nadam se da ću biti. Nadam se da ću moći posle svega toga imala sam probleme, upalu jajnika, imala sam problem sa jajnicima, to lečim i dalje. Tu su se stvorili neki ginekološki problemi, gde se teže ostaje trudan - rekla je Šmizla.

Kurir.rs/SrbijaDanas

