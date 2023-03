"UKINULI SU ME" Nataša Bekvalac priznala da je koristila aplikaciju za upoznavanje! Pevačica izjavom nasmejala sve

Pevačica Nataša Bekvalac održala je koncert u Trebinju, a neposredno pred nastup je iskreno govorila o turbulentnom privatnom životu, ljubavi, mrežama za upoznavanje, ali i o trenutnom emotivnom statusu.

- Mrtvo more. Ja bih volela da vam se pohvalim nekim dečkom, ali ništa ni na vidiku - počinje Nataša i dodaje:

foto: ATA images

- Mislim da ima sjajnih muškaraca zaista, ali mislim da sam ja već pet godina u jednoj fazi gde rastem i poštujem sebe.

Nataša otkriva i da li ima nekih signala, ali i kako bi se snalazi kada se pojave.

- Nema ih. Davno je to bilo. Ali mislim da bih se snašla kada bi se to desilo. Ja sam vrlo suptilna kada je to u pitanju. Muškarac kome ja dam signale, mora da bude hipersenzitivan da bi me skapirao. Nemam više nikakva očekivanja, zapravo, meni muškarac više i ne treba. Možda sam zato relaksirana po tom pitanju.

foto: ATA images

Nataša je priznala i da je jednom prilikom otvorila mrežu za upoznavanje.

- Jednom sam otvorila Tinder. Šalili smo se kad smo u Makedoniji imali nekoliko nastupa. Videla sam da to moji dečaci iz benda rade, pa sam otvorila i ja. Tamo sam zatekla svašta, ali su me brzo izbacili. Mečovala sam se sa jako puno njih, ali su me ukinuli - rekla je ona, pa otkrila da li nju neko kontroiliše:

- Moje ludilo niko ne kontroliše zato sam nelečena - nasmejala je sve, a onda priznala da u emotivnim odnosima nije ljubomorna:

foto: ATA images

- Nisam uopšte ljubomorna u vezama. Na tom samopouzdanju sam radila godinama.

Kurir.rs/Republika

