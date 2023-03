ĐURIŠIĆKA NA SUDU TRAŽI 9.500 evra ZBOG UVREDE! Pevačica protiv Dušana i Nate Vukadinović podnela KRIVIČNU TUŽBU!

Snežana Đurišić podnela je krivičnu tužbu zbog uvrede protiv Dušana Vukadinovića, kandidata kojem je ona bila mentor u "Zvezdama Granda", i njegove majke Nate Vukadinović jer su je optužili da ima je tražila mito da bi ga pustila u naredni krug takmičenja.

Kako saznaje Kurir, pevačica je preko svog advokata u tužbi navela da su Dušan i Nata putem sredstava javnog informisanja, to jest medija, naneli štetu njenom ugledu jer su iznosili neistinu o njoj. U odštetnom zahtevu je, navodno, navela da traži da joj njih dvoje isplate ukupno milion i sto hiljada dinara, što je približno oko 9.500 evra.

- Zakonom o krivičnom postupku predviđena kazna za uvredu je od 40.000 do 100.000, ali ako je delo izvršeno putem medija, onda je kazna od 150.000 do 450.000 dinara. S obzirom na to da je u ovom slučaju tako bilo, Snežanin advokat je u tužbi zatražio da Dušan i njegova majka Nata Đurišićki plate po 450.000 dinara, kao i naknadu štetu od 200.000. U pitanju su maksimalne kazne koje zakon predviđa. Sud može da usvoji ovaj predlog u celosti ili delimično, nakon što se sagledaju sve okolnosti i kada svi budu dali izjave - naveo je izvor Kurira.

Đurišićka juče nije odgovarala na naše pozive. Ona je više puta izjavljivala da će se afera "mito" okončati na sudu i da će pred nadležnim institucijama dokazati da je nevina i da su je Vukadinovići lažno optužili.

Podsetimo, kada je Dušan ispao iz daljeg takmičenja "Zvezda Granda", oglasio se za medije i rekao da mu je njegova mentorka Snežana Đurišić tražila novac kako bi prošao u sledeći krug. Potom je isto to ponovila i njegova majka Nata, koja je tvrdila da joj je pevačica lično tražila pare.

- Nije tražila direktno, nego indirektno. Govorila mu je da ona ne radi za džabe. Nije htela da mi pruži ruku u sobi za podršku. Kulirala me je. Upitala sam je da li je moj sin nešto pogrešio i da li joj je nešto loše rekao. Tada mi je saopštila da Dušan neće proći dalje, da je za njega takmičenje završeno. Unela mi se u lice i rekla da ona ne radi za džabe i da treba da joj platim. Ostala sam zatečena, skamenila sam se. Nisam joj dala novac i moj sin nije prošao dalje. Posle je rekla Dušanu da beži i ja nisam znala šta se događa. Nisam joj dala pare i normalno da on nije prošao. Rekla je da je moj sin nije slušao - navela je ona za Kurir.

Pevačica je to istog dana demantovala, ali afera je poprimila velike razmere i javnost je samo o tome brujala nedeljama. Kako bi sprečila dalja nagađanja, pevačica je odlučila da dođe u emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji i da ispriča svoju stranu.

- Dušan Vukadinović je kandidat koji je zadovoljio sve predispozicije da uđe u "Zvezde Granda". Dalje predispozicije dale su mu mogućnost da izabere mentora. S obzirom na to da je baš čist narodnjak, hteo je Cecu Ražnatović, ali ona ga je odbila, pa je odabrao mene. On je jako talentovan, prošao je dva kruga, ali kad je došao treći, nije došao spreman - rekla je Đurišićka i dodala: - Tada sam mu rekla ovako: "Dobićeš matrice od pesama koje si sam odabrao i molim te, spremi se, sutra se takmičiš." Sutradan na probi nije to uradio. Pitala sam ga koji je razlog. A on je rekao: "Pa oni su mi poslali ovakvu matricu." Rekla sam mu to ne sme da priča, jer to nije tako. Drugim rečima, pokušao je da sabotira. Zato i postoje probe, da pevač kaže: "Ne čujem sebe dok pevam."

