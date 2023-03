BUKTI NOVI ESTRADNI RAT Đani šokirao izjavom, bez pardona izvređao Mitra Mirića: "Propao je odavno, on je OBIČNA BUDALA"

Na domaćoj javnoj sceni vlada netrpeljivost među pojedinim kolegama, a među njima su Mitar Mirić i Radiša Trajković Đani.

Trajković je rekao za kolegu da je propao u muzičkom smislu, te ga je i nazvao "budalom".

- Mitar Mirić je propao odavno, cela njegova karijera. On je obična budala! Prvo priča sa mnom, imamo super odnos, a već u sledećem trenutku me napada što mu se ne javljam, a on prvi to radi! Čovek ima dobre pesme, to sve stoji i redovno ih pevam na tezgama - počeo je izlaganje Radiša Trajković Đani i nastavlja:

- Međutim, ima tih kolega koji na sve misle, samo ne na karijeru. Mitar se bavi time šta rade klinci, šta rade Buba i Džala. To komentariše umesto da gleda svoja posla! Kad smo bili u jednom hotelu, njega ne bi niko primetio da ja nisam bio tu - ispričao je pevač.

Podsetimo, Mitra Mirića već duže vreme bije glas da je veliki švaler iako je godinama unazad u srećnom braku. Nedavno se našao u žiži interesovanja, kada je na društvenim mrežama isplivala prepiska sa nepoznatom devojkom, a to mu nije prvi peh.

