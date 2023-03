ABRONOŠA DONOSI NOVE TRAČEVE! Kauboj pretukao Napumpanu Pahuljica ulovila bogataša iz Londona

Ogrejalo sunce pa se tračevi roje. U redakciju su s terena stigle sveže informacije. Naprosto ne znam odakle bih pre krenula, drage moje abronošice. Sport, estrada, politika, crna hronika, ju ju, daleko bilo, ali prepune tajnih informacija. E, pa da krenem od ove poslednje, najcrnje.

Žestok momak, zvaćemo ga Kauboj jer se tako i ponaša, izmaltretirao je svoju ljubavnicu, nekadašnju učesnicu jednog rijalitija. Nju ćemo da zovemo Napumpana. Njih dvoje su u kombinaciji dve godine. On je oženjen, pripada jednom poznatom klanu, a nju svi znaju. Na mrežama je bila aktivna dok se nije desilo nasilje. Napumpana je pokušala Kauboja da napravi ljubomornim s njegovim kumom i nastala je drama. Na ulici su se posvađali, izbacio ju je iz automobila, a pre toga joj počupao klipse iz kose i napravio masnicu na napumpanim usnama.

foto: Kurir štampano

I kuma se odrekao zbog Napumpane, koja je samo želela potvrdu ljubavi. Zapravo, kum je malo više popio, pa joj je udelio komplimente, a ona brže-bolje prenela Kauboju. Iako je oženjen, on ne da na ljubavnicu jer žena ionako ne izlazi iz kuće, već je samo u obavezama oko dece. Iako se drala na ulici, nije otišla da prijavi nasilnika, jer zna da bi tek tad bilo belaja. Ali zato se jedna modna ikona dobro uvalila. Zvaćemo je Pahuljica. Sva je nežna, fina, dobra i mila. Smuvala je biznismena koji godinama živi i radi u Londonu. Tamo mu je baza, a ovde povremeno dolazi. Upoznali su se u jednom klubu. Pahuljica videla skupoceni sat pa mu je odmah sletela na rame. Očijukala je, zavodila ga uz domaće hitove i on se, kao i svaki muškarac, primio na atraktivnu ženu. Mogu vam reći da joj je upala kašika u med.

Nedelju dana je voda po restoranima, vozaju se njegovim luks automobilom, a pao je i šoping. Sve je ona to pokazala na društvenim mrežama i drugarice dušebrižnice odmah su kontaktirale s njom da provere o čemu se tu radi. Naravno, ona im je već najavila svadbu u glavnom gradu Engleske, kao i ceremoniju koja će biti u našoj prestonici, i to u luks hotelu, naravno. Pitanje je da li će se to sve ostvariti kada on shvati za koga se zalepio, ali polako pratimo fabulu radnje i sve vam javljam na vreme, a do tada, gud baj. Čitamo se i sledeće nedelje s novim i sočnim tračevima.

foto: KURIR

01:30:15 SCENIRANJE 05.03.2023. KATARINA GRUJIC