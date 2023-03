"MOJA DEVOJKA JE PREDIVNA I PRELEPA ŽENA" Aleksandar Sofronijević progovorio o novoj izabranici, evo šta kaže o njihovoj VERIDBI!

Aleksandar Aca Sofronijević ima pune ruke posla. Osim što redovno nastupa sa svojim orkestrom, on vredno radi i u svom studiju, a kao izdavač je stao i iza projekta Rogatih i Borisa Režaka, koji su zajedno promovisali u ponedeljak.

Sofronijević je u intervjuu za Kurir govorio o poslovnim planovima, novim projektima, ali i o novoj izabranici.

Često nastupate i imate svoj studio gde stvarate muziku, da li se s obzirom na to dešava da nekoga morate da odbijete?

- Ja sam onaj koji stalno govori da sve može! Dešavalo mi se ranije, kad sam tek počinjao u "Grandu" i sa Sašom Popovićem, da za sve što me pitao ja sam govorio da može, a onda sam razmišljao kako ću ja sve to da postignem. Ali, želja i volja su me doveli tu gde sam sada. Mnogo sreće, ogroman rad, malo pomoći i od Boga i evo me tu sam gde sam. Dešavalo mi se da odbijem samo kad baš nikako nisam mogao da u tom vremenu fizički budem prisutan na tom mestu.

Da li ste se pokajali zbog toga?

- Nisam. Učim iz svega, učim iz svakog iskustva, čak i ako je pogrešno.

Koliko ispašta vaš privatni život?

- Ne mogu da kažem da moj privatan život ispašta. Ja sve stižem. Možda sam porodicu zapostavio jer su oni u Kraljevu, a prijatelji, kumovi, mali kumići koje sam krstio, svi su oni oko mene i za sve imam vremena, sve stižem i postižem. Meni je uvek posao bio najbitniji. Šta da radim, takav sam.

Srećno ste zaljubljeni?

- Da.

Odlučili ste da ovaj put sakrijete vašu izabranicu?

- Pa moram malo da je krijem, ali ona je jedna predivna žena, ona je prelepa, uživamo. Ljubav je sloboda, mi smo se našli i zaista mogu da kažem da uživam i hvala Bogu što je tako.

Koje kvalitete kod nežnijeg pola najviše cenite?

- Razumevanje na prvom mestu.

Da li ćete požuriti sa odlukom da novu izabranicu verite s obzirom da ste sa prethodnom partnerkom brzo ozvaničili veridbu?

- Ja na to ne mogu da dam odgovor. Mladi smo. Lepo nam je. I sve neka ide svojim tokom.

Da li vas je to što vam je prethodna veza bila javna možda opeklo, pa sada ne želite da svoju izabranicu predstavite javnosti?

- Pa ne. Tadašnja izabranica je takođe bila javna ličnost pa je to tako sa njom i moralo da bude. Ovo je sada drugačije, devojka nije javna ličnost i mnogo nam je lepše ovako.

Marko Jović

