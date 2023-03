"ZNAM MNOGO GORE STVARI O ZVEZDANU!" Kristijan Golubović progovorio o Slavnićevoj kriminalnoj prošlosti: POMENUO UBISTVA I GROBLJE

U gostima kod Ivana Gajića Kristijan Golubović je komentarisao detalje o burnom odnosu izmežđu Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić.

foto: Kurir televizija

- Kao novopečeni voditelj potrudio sam se da saznam neke stvari da bih mogao da imam informacije u rezervi ako dođe do dijaloga ili diskusije. Znam mnogo gore stvari od ovih koje su poznate javnosti. Ali i ove stvari o kojima slušamo su jako loše. Ako Anina kuma kleveta Zvezdana to je katastrofalno, onda sa njom nešto nije totalno u redu. Ako govorio istinu onda sa je on totalno poremećen. Uzmimo u obzir da je 50: 50 - u oba slučaja nije normalno - kaže Kristijan.

foto: Kurir televizija

Oštro je osudio Zvezdanovo ponašanje prema Ani pogotovo postupak gađanja hranom.

- Svi imamo neke tajne. Postoje stvari privatne koje mi o njima ne znamo, a koje nisu vezane za njihov odnos nego za njih lično. Zvezdan je bio tuta muta kada je ušao u Zadrugu, i neverovatno je da on tako eksalira i pokaže takvo lice. Baci pleh pečenja na osobu koja mu je toliko dugo valjala. Mi u zatvoru kažemo, da smo sa g*vnetom 14 godina zavolećemo ga. Ono se ni keru ne radi što je on uradio.

Golubović je progovorio o "ugledu" Zvezdana Slavnića u kriminalnom svetu.

- U kriminalnom miljeu Zvezdan Slavnić je bio misterija. Nije imao neku jaku ekipu, nije sa bahatio, nije kumovao sa jakim momcima, nije imao rat svoje ekipe sa nekom drugom. Možda je on ubio deset ljudi, i zakopao ih. Možda ima privatno groblje, a mi to ne znamo, ali ja govorim o njegovom javnom ponašanju.

