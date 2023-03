Pevačica Zejna Murkić gostovala je kod voditelja Ivana Gajića gde se dotakla svoje nacionalne pripadnosti.

Naime, ona je već kako je Kurir preneo nakon Evrovizije pričala o gadnim komentarima koje je dobijala. Međutim, kao što je tada navela nju to ne dotiče.

foto: Kurir televizija

- Ne doživljavam jer sam lepa. Kada smo klinci bili, deca su bila surova i to je bilo ranije. Danas sam previše lepa da bi mogao bilo ko nešto da mi kaže. To što ljudi pišu na internetu je nebitno, to i ne gledam. Ali kada si klinac i kada ti to neko u lice kaže - rekla je pevačica i dodala:

01:07 PREVIŠE SAM LEPA DA BI NEKO REKAO NEŠTO ZA PRIPADNOST! Zejna otkrila kada je prelomila: Uvek sam ćutala, a onda sam PROGOVORILA

- Ja sam uvek ćutala, međutim, kada sam progovorila i malo se osamostalila, sve je prestalo. Ljudi uvek idu na slabe i moraš da pokažeš karakter. Karakter nije da pristaneš na sve da bi bio navodno kul, već da ne pristaneš i budeš svoj, e to je mnogo kul. Povučeš se ako treba zbog svog zdravlja i nekog psihičkog mira svog, ali ne zbog toga što se bojiš.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs