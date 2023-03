NIKOLA ROKVIĆ SA 110 KG UGROZIO SEBI ZDRAVLJE: Stres i tuga ga urnisali, ostao bez VOLJE, a evo kako je smršao 17 KG

Nikola Rokvić priznao je da je sve što mu se izdešavalo loše uticalo na njega i njegovo zdravlje. Pevač je iza sebe imao jako stresan period koji je uticao na njega i njegovo zdravlje, prvenstveno na kilažu koja je došla na preko 100 kilograma.

On je sada javno progovorio o problemima i otkrio kako je našao snagu da se pokrene i sredi svoje fizičko i zdravstveno stanje.

- Za zdravlje se borimo dok smo mladi! Tada ga i čuvamo, skladištimo za pozni period života. 2021. godina je za mene bila jako stresna, bolest očeva, borba godinu dana sa opakim neprijateljem, uticala je i na mene da nisam imao volju da treniram kao ni da vodim baš mnogo računa o ishrani. Došao sam u jednom trenutku do 110 kg! Ta kilaža se vidi na prvoj fotografiji. Umor, tromost, pospanost. Kraj oktobra 2021. počeo sam sa Kick Box treninzima, 4 puta nedeljno. Kombinovao sam sa trčanjem, što sada iz ove perspektive ne preporučujem, jer suviše kardija i treninga visokog intenziteta i pulsa prži teško stečeni mišić. Ishrana balansirana sa dosta grešaka ali dobro, pokrenuo sam se. S vremena na vreme sam pravio kraće pauze, putovanja, nastupi, nisam imao baš najozbiljniji pristup sve do 1. septembra 2022. kada počinjem da treniram sa trenerom koji mi uvodi program ishrane i trening snage! Smanjili smo unos ugljenih hidrata a povećali unos proteina i masti! 6 meseci posvećenog rada i pridržavanja uz možda 3,4 pauze od po 7,8 dana, doveli su do lepih rezultata. Metabolizam je čudo kada se usmeri u dobrom smeru i kada se pokrene na pravi način! Sada sam na postu, balansirano unisim proteine, ugljene hidrate i masti iz biljnih izvora! Imam 93 kilograma! Preko 20 cm sam izgubio u obimu struka! Osećam se kao nov čovek! Vreme je da se pokreneš, kroz par meseci su moguće ozbiljne promene koje će ti doneti mnogo benefita, prvenstveno zdravlje ali i polet za nove životne pobede - napisao je Nikola na Fejsbuku uz video na kojem se vidi njegova transformacija.

