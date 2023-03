"ODBIJEN SAM ZA NACIONALNU PENZIJU" Hasan Dudić očajan: Bolestan sam! Udarilo me na mozak, grlo, srce, prostatu...

Pevač Hasan Dudić ponovo je odbijen za nacionalnu penziju, te se oglasio da na kraju nije uspeo da je dobije.

- Ponovo sam preležao koronu, udarilo mi je na srce, grlo, mozak, prostatu, stalno sam po bolnicama, zato se nadam da ima ljudi koji će me podržati u mojoj borbi - ističe Hasan.

Podsetimo, pevač je svojevremeno tvrdio da su ga lekari jedva spasli nakon što mu je pozlilo zbog jake alergije i gušenja sumporom u jednoj vojvođanskoj banji.

foto: Printscreen

- Otišao sam u banju na lečenje, pošto sam bio brutalno napadnut i imam ozbiljne zdravstvene posledice. Međutim, tamo je veliko isparavanje sumpora, a ja imam jake alergije. Pet puta sam se gušio tokom spavanja i žalio sam se doktoru da mi nije dobro, ali on je mislio da su to obične reakcije na lečenje. U nedelju, negde oko dva sata po podne, naglo mi je pozlilo. Od posledica gušenja jezik mi se zadebljao i pao mi je mrak na oči. Otad se ničega ne sećam, samo su mi rekli da sam imao kliničku smrt i da su me jedva povratili. Kada sam čuo koliko je ozbiljna situacija, zahtevao sam da se čujem sa doktorima iz Beograda koji me leče. Oni su odmah rekli da je alarmantno i da moraju odmah da me prebace u Beograd. I dalje se ne osećam dobro, teško govorim i imam nesvestice, ali nadam se da će sve biti u redu - rekao je tada Dudić.

kurir.rs/republika

Bonus video:

02:43 Hasan Dudić na pomenu Šabanu: Ostatak života živeću za sebe i za brata Šaban