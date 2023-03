TRAGEDIJA KOJA SE NE ZABORAVLJA! Jeziva saobraćajna nesreća ugasila život članovima CRVENE JABUKE, jedan od njih PREDOSETIO SMRT!

Pre 36 i po godina, 18. septembra 1986. godine, članovi Crvene jabuke doživeli su tešku saobraćajnu nesreću u Jablanici. Putovali su na koncert u Mostar.

Na mestu je poginuo basista grupe Aljoša Buha, dok je frontmen i jedan od osnivača grupe Dražen Ričl (zvan Zijo i Para) zadobio teške ozlede. Preminuo je u bolnici 1. oktobra iste godine, piše Index.hr.

Prvi grad u kom su trebali da održe koncert bio je Mostar, ali ih je strašna saobraćajna nesreća koju su doživeli na putu iz Sarajeva sprečila u tome.

Novinar magazina "Rock" svojevremeno je objavio dirljivu priču o jugoslovenskim muzičarima, koju vam prenosimo u celosti.

"Veče 18. septembra je u Mostaru bila neobično toplo. Temperaturu u gradu je podizao i dugo najavljivani koncert sarajevske grupe Crvena jabuka. Na stadionu Kantarevac okupilo se oko 1.500 mladih koji su s nestrpljenjem očekivali početak. Po nekom već ustaljenom pravilu, svima je bilo jasno da koncert neće početi u zakazano vreme (20 sati), ali kada su tehničari u 20.25 počeli da štimaju razglas puštajući kasetu Crvene jabuke, oduševljenje publike na stadionu bilo je očigledno. Svakog trenutka se očekivalo da na scenu stupi popularna grupa i tako započne prvu turneju u svojoj karijeri... I onda, organizator obaveštava okupljene da se koncert odlaže zbog teške saobraćajne nesreće koju su doživjeli članovi Crvene jabuke. Punim stadionom odjednom je zavladalo zaprepaštenje, pa muk. Ljudi iz tehničke ekipe počeli su da plaču ne verujući da se to zaista dogodilo. Tuga je zahvatila sve. Spremajući se za put u Mostar, članovi grupe i tehnike su se dogovorili da krenu sa tri automobila i malim kamionom. Ka Mostaru su iz Sarajeva krenuli u popodnevnim satima. Svima su pričali da se raduju koncertu u Mostaru jer im to označava novu etapu u karijeri. Inače, bosansko­hercegovačku turneju Jabuke organizirala je zenička agencija "Atlas". Pored nastupa u Mostaru zakazani su bili koncerti u Zenici, Bugojnu i Banjaluci... U prvom autu, fići, koji je vozio Zlatan Arslanagić, bili su još Dražen Ričl i Aljoša Buha. Odmah iza njih u golfu su išli Dražen Žerić, tada klavijaturista i Darko Jelčić, bubnjar. U trećem vozilu zastava 1.500, bili su predstavnici "Atlasa" iz Zenice. Nešto posle pola pređenog puta, odmah iza Jablanice, u jednoj oštroj krivini inače opasnog puta, fićo se zaneo, skrenuo na levu stranu i sudar sa kamionom vršačke registracije je bio neizbežan. Nekoliko minuta posle nesreće tuda su prošla druga dva vozila ekipe. Obišli su veću grupu okupljenih ljudi oko smrskanog fiće. Kako su žurili na koncert, nisu imali vremena da se osvrću na nesreću. Ni sanjali nisu da su njihovi drugovi upravo nastradali. Bilo im je čudno kako je trojka u fići uspela toliko da im pobegne.

U Mostaru su lako pronašli stadion gde će nastupati. Očekivali su da tamo sretnu Paru, Zlaju i Aljošu. Vrijeme za nastup se približavalo i nervoza je sve više rasla. Pala im je na um pomisao da su se prijatelji zadržali negde da se odmore ili im je guma pukla. Žerić je proverio u hotelu Ruža misleći da zabunom tamo nisu otišli. Dobio je negativan odgovor. Tada mu pada najgora pomisao: da je onaj fića kod Jablanice... Drhtavom rukom okreće broj stanice policije u Mostaru... Nemoguće... Dražen i Darko odmah kreću ka Jablanici i tamo saznaju stravične detalje: Buha je podlegao povredama koje dobio u smrskanom automobilu, predstojala je borba za život ostale dvojice, Zlaje i Pare koji su bili teško povređeni. Odmah se vraćaju u Mostar gde su na hirurškom odeljenju Medicinskog centra smešteni njihovi prijatelji. Pred bolnicom nekoliko stotina mladih. Napustili su mirno "Kantarevac" i preselili se pred bolnicu. Nudili su krv i sve drugo što bi pomoglo momcima iz Sarajeva. Ubrzo stižu loše viesti o Draženu Ričlu. Zadobio je teške povrede glave. Neizvesna borba za život trajala je celu noć. Drugi povređenii, Zlatan Arslanagić bio je nešto bolje. Već ujutro se znalo da je van životne opasnosti. Sledeći dan situacija oko Dražena Ričla je i dalje delikatna. Odluka glasi: hitno ga prebaciti na VMA u Beograd. Brzo je pronađen helikopter u Sarajevu, ali vremenske prilike ne dopuštaju njegovo poletanje. Posle nekoliko sati osiguran je avion koji Dražena prebacuje u Beograd. Zlatan se, iznad svih očekivanja, brzo oporavljao pa je već u ponedjeljak, 22. septembra, pušten iz mostarske bolnice i lečenje nastavlja kod kuće. Kako smo saznali, 29. septembra, njegova situacija se, popravlja. Dražen Para Ričl je i dalje na odeljenju intenzivne nege beogradske VMA. Nadamo se da će njegova mladost i volja za životom pobijediti... Pa, Crvena jabuka tek ima tako mnogo toga da nam kaže... P. S. ­30. septembar: Prema podacima koje smo dobili od dežurnog lekara VMA, zdravstveno Dražena Ričla je veoma ozbiljno. 1. oktobar: Dražen je preminuo. Nije se probudio nakon kome u kojoj je bio dve nedelje".

Majka Dražena Ričla, Elvira, je davne 1989. godine, dala intervju za magazin Ćao, u kojem je pričala o tragediji:

- Sećam se, bila je nedelja pre nesreće. Svi zajedno bili smo na Romaniji, gde moj brat ima vikendicu. Bilo nam je baš lepo. Kad smo se vratili, snaja i brat svratili su kod nas na kafu. Tad je Dražen pričao o predstojećoj turneji, o tom drugom albumu. Ja sam zapamtila dobro njegovu rečenicu: "Voleo bih da se sve ovo odgodi." Posle toga, dok smo tako lepo pričali - jer Dražen je zaista mnogo voleo mog brata - moja snaja nam je rekla kako je, još uvek, interesuje hiromantija (čitanje sa dlana) i da je tu jako uznapredovala. Onda je Dražen strogo pogledao u nju, okrenuo joj dlanove i radoznalo upitao: "Koliko ću ja živeti?" Kasnije, kad se kakva slična nesreća dogodi, učini nam se da je sve ovo bilo kao neko predosećanje, znate... - rekla je njegova majka i dodala:

- Jedna moja komšinica, kasnije mi je to ispričala, videla je mog Dražena baš tog nesrećnog četvrtka, kad je pošao u Mostar. Sva deca, koja su bila tu napolju, kao i obično, pošla su za njim, niz stepenice, prema ulici. On je stao, svakoga od njih pomilovao po kosici, i svakom od njih nešto rekao. Kao da se s njima zauvek opraštao. Baš su ga voleli. Znao im je deliti bombone, kolače... Često je znao izaći i pričati s njima, šaliti se: "Đe si ti, jarane, a?" Oni bi se sjatili oko njega, pa ih se posle nije mogao otresti. Pratili bi ga do vrata... Kako sam ja, kao i svaka majka, svaki put znala brinuti kad krene na put, Dražen je uvek dogovarao prevoz- od kuće. Ako mu ne bi nešto odgovaralo, jednostavno to ne bi ni prihvatio. Ja sam ga baš tada uoči tog njihovog kobnog putovanja, pitala kakva su to kola kojima ide?! Umirio me je rečima: "Zlajin fića ne valja, ali se ti ništa ne brini; ja i ne idem Zlajinim fićom, idem sa Žerom, golfom. Golf je nov, a Žera je dobar šofer." A kako se dogodilo da se i on našao u Zlajinom fići, ja stvarno ne znam. Moj Dražen je bio čak i jako visok: Ne znam, zaista, kako se uopšte i smestio u fiću... - govorila je Draženova majka.

