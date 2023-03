ANA SEVIĆ PROSLAVLJA SINU 1. ROĐENDAN! Pevačica otkrila kakav je muž Danijel kao otac, pa progovorila o prinovi

Pevačica i voditeljka Ana Sević proslavlja prvi rođendan svom sinu, a u razgovoru sa novinarima je otkrila kako su tekle pripreme za slavlje kao i o mužu Danijelu, deci i prinovi.

- Ja sam neko ko u zadnje vreme puno plače. Emotivna sam strašno, kada bih uzela mikrofon udavila bih se od emocija i od suza. Sigurna sam da svaka majka to razume.

Šta su ti prijatelji poželeli?

- Tu je pre svega super Sofra i njegova ekipa, naši dragi prijatelji, pre svega kolege. Tu su svi koji jako volimo i poštujemo. Toliko smo željni lepih stvari, nama su se desile najlepše moguće stvari. Dobili smo dvoje dece, venčali smo se.

Kako su deca reagovala?

- To je bila euforija teška. On je sav oduševljen, Lorena je već velika devojčica. Tek kada bude krenula žurka i muzika biće ludilo.

Ko je strožiji roditelj, Danijel ili ti?

- Tata pokušava da glumi strogoću, ali mu ne ide. Ja sam strožija, ali oni su stvarno dobri.

Danijel ne odvaja Lorenu od druge dece, prema njoj se ponaša kao tata.

- To je pre svega bio uslov za sve kasnije što je kasnije sledilo. Da je on drugačiji prema njoj, nijedna priča ne bi dolazila u obzir. On je jedan divan i emotivan čovek.

Danijel je rekao da bi želeo još dece, šta ti kažeš na to?

- Samo me malo pustite da odmorim, moj doktor se ne bi složio sa tim. Ja sam za, teško mi je u nekim trenucima, nemamo pomoć u smislu dadilje, naravno bake uskaču kada mogu.

Da li možemo da očekujemo novu pesmu uskoro?

- Otom potom. Za mene to nije isključeno, nikada se ne bih odrekla nečega što volim, bilo da je to voditeljski ili muzički posao - zaključila je Ana.

05:56 Prvi rođendan sina Ane Sević

