VILA VREDNA SKORO 4 MILIONA EVRA JE NAJSKUPLJA KUĆA NA ESTRADI! Pripada ovoj pevačici, a UNUTRAŠNJOST doma se strogo krije

Iako mnogi sa estrade žive u velelepnim vilama sa bazenima, kupuju po nekoliko stanova na najskupljim lokacijama, kuća Vere Matović na Dedinju, u neposrednoj blizini Kuće cveća u kojoj počiva Josip Broz Tito, važi za najlepšu i najprestižniju. Priče da je za vilu u najskupljem delu Beograda iskeširala skoro četiri milona evra, njoj smetaju, pa se čak i rasplače.

Vera je godinama marljivo radila i ulagala u antikvitete, izuzetne stilske komade i umetničke slike najboljih autora kojim je opremila svoj dom, čija se vrednost procenjuje na četiri miliona evra.

– Stalno me prozivaju za kuću, te kolika je, te koliko košta. Pa nisam ja to na kvaran način zaradila. Krv sam prolila, moj muž i ja smo zajedno ukupno 50 godina radili! Nisam ja jedina koja ima kuću! Pa gde drugi sa estrade žive? Nervira me što me pljuju, pitaju što ne podelim narodu to što sam zaradila. Eto, kažu da se „kupam u bogatstvu“. Što mi to prave?! Kakvo bogatstvo?! Ja uopšte nemam bogatstvo. Imam tu jednu kuću i još jednu, da ne kažem šta… Plaćamo porez i sve što treba državi. Sve što imam sam ostavila u državi Srbiji, a ne po inostranstvu – kroz suze je Vera Matović ispričala jednom prilikom za „Grand“, pa nastavila:

- Uvek mi nanesu bol kad to kažu i onda plačem. Što mi nanose toliku bol?! Ja nisam ništa kriva. Nisu oni videli kako sam ja zaradila te pare. Nisu videli kako sam prolivala krv i znoj… Nisu videli kako sam išla na putovanja, koliko sam deci manjkala, kako sam ih ostavljala sa mojom majkom ili drugim osobama u koje sam imala poverenje, kako sam ih nosila kojekuda, od Nemačke i Austrije do Holandije. Što mi to rade?! Što nisu videli moje muke i kako sam došla do toga?!

Podsetimo, za kuću Vere Matović se priča da vredi oko 3.800.000 evra, što je čini jednom od najskupljih vila na estradi. Inače, folkerka nikad ne objavljuje detalje svog doma.

