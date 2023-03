"KOCKALA SE, IŠLA OD JEDNOG DO DRUGOG" Anđela ponovo urnisala Anu, priznala sve što joj je Zvezdan TAJNO ispričao!

Koliko god da se haosa i skandala dogodi zbog turbulentnog odnosa Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića, Anđela Đuričić stoji čvrsto na nogama i ne odustaje od svog cilja.

Đuričićeva je javno priznala koliko voli Slavnića i progovorila o odnosu sa njegovom bivšom ženom.

foto: Printscreen YouTube

- Nas dvoje su navikli jedno na drugo, super nam je. Posle ova tri meseca smo skontali jedno drugo šta i kad i kako. Ja sam skontala kada treba da ga pustim i da popričam sa njim - rekla je Anđela, pa je komentarisala odnos Ane i Zvezdana:

foto: Print Screen

- Mnogo su to ozbiljne stvari, meni je drago ih vidim da ih rešavaju. Ja ne znam šta da kažem, čudne se stvari dešavaju. Ona je njega jurila, on je njoj bio životna ljubav, a njih dvoje su stalno išli u druge odnose. Naime, ona je išla od jednog do drugog, on lepo kaže da ju je varao. Verujem i njoj i njemu. On je meni rekao da je fizički kontakt kod njih bio obostran. Bilo je tu svega, po Zvezdanovim pričama. Znam da su oboje kockari, ona je išla sa njim u početku da bi ga kontrolisala, a onda je počela malo po malo i zaigrala se, tako je ber meni rekao. Ona njega definitivno voli i to je neosporno, voleće ga zauvek - reka je Anđela.

