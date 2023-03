ISAK NE MOŽE BEZ HRANE! Šabanović pred let kupuje hranu u pekari na aerodromu! HIT PAPARACO

Isak Šabanović redovan je gost na beogradskom aerodromu.

On u poslednje vreme često nastupa po dijaspori, a naš paparaco uslikao je pevača prethodnog vikenda pre nego što se ukrcao na avion. Isak se za putovanje obukao u sportskom fazonu, a mi smo ga primetili kad je kupovao hranu u jednoj pekari.

foto: Kurir

Da Šabanović vodi računa o svojoj liniji i da je verovatno na nekom režimu, mogli smo da primetimo i po tome što je umesto nezdravog testa naručio obrok salatu, koju je na brzinu pojeo i krenuo ka svom gejtu kako bi se ukrcao na avion.

foto: Kurir

Podsetimo, Isak, bivši dečko Aleksandre Mladenović, koji je potekao iz muzičkog takmičenja "Zvezda Granda", istakao je nedavno da bi voleo da učestvuje na Evroviziji, a u razgovoru za medije otkrio je zbog čega se ove godine nije prijavio na festival Pesma za Evroviziju, koji delegira predstavnika Srbije. Kako kaže, želja mu je da predstavlja rodnu Crnu Goru.

foto: Kurir

- Često me to pitaju, a ja bih najviše voleo svoju državu da predstavljam. Nikako da odem na tu Monteviziju. Prvi put me nisu zvali, drugi put nisam ni video da ima. Možda sledeće godine odem, pa neka budem i poslednji. Svakako bi mi bila velika čast - priznao je Šabanović.

foto: Kurir

Kurir.rs/A. Panić

