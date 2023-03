"STRIPTIZETE SU NA VEĆEM NIVOU OD NEKIH PEVAČICA" Zorana surovo o estradi i koleginicama, a evo od čega ima posebnu AVERZIJU!

Pop pevačica Zorana Pavić otkrila je za domaće medijenda posećuje striptiz-klubove, te da je posle nekog vremena provedenog tamo shvatila da su striptizete na većem nivou od mnogih njenih koleginica.

Naime, Zorana je osudila današnje pevačice, koje, prema njenom mišljenju, uopšte nisu seksi kad se poskidaju, već izgledaju jeftino i bljutavo. Na iznenađenje svih, Pavićka je uporedila neke svoje koleginice sa striptizetama i osudila ih da uništavaju njenu profesiju jeftinim pojavljivanjima.

- Jednom sam s kolegama išla u striptiz-klub posle nastupa. Samo je to radilo, pa kao gde ćemo, hajmo tamo. Je l' mi veruješ, dok smo gledali, samo mi je prošlo kroz glavu da su nastupi devojaka koje su tu zaposlene na većem nivou nego kod mnogih današnjih aktuelnih pevačica. U tom klubu nije prosto za razliku od nastupa nekih pevačica. Ako treba da budeš seksi, ne moraš da budeš banalan. Tako da, lepo je tamo i ne zanima me ko će šta da kaže o ovoj mojoj izjavi, ali mislim da sam vam objasnila zašto ovo mislim. Isto mislim i kad su deca i brak u pitanju - rekla je bez dlake na jeziku Zorana, pa priznala da ne veruje u brak, kao i da taj papir za nju ništa ne znači:

- Imam iskustvo zajedničkog života, ali je moj stav po pitanju braka taj da imam averziju prema papirima. Čini mi se da papir donesi probleme jer ne postoji papir koji može da sačuva ljubav. Radujem se venčanjima bliskih ljudi, ali tu sebe ne vidim. Mnogo više nesrećnih brakova znam nego srećnih. Ne znamo šta donosi dan, a šta noć, ali to ne možemo da znamo. Ako se ljudi vole, papir im ne treba. Kad govorimo o deci, obožavam ih, ali sam smatrala da, ako treba da mi se desi dete, to može da bude isključivo sa čovekom koji me voli i kog volim. Neke sam volela, ali nije bilo suđeno da s njima imam decu. Znam da bih bila odlična majka, znam da je lako roditi dete, ali odgajanje je velika stvar i odgovornost.

