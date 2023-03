ČENGA SMUVAO MAJKU PEVAČICE, A ONDA OTKRIO ŠTA GA NAJVIŠE PALI! Roker na promociji nove pesme sve OBELODANIO (VIDEO)

Amer Čengić Čenga nedavno je objavio novu pesmu i tim povodom napravio promociju.

Roker se tad prvi put pojavio sa svojom novom devojkom Sonjom Čekić, u pratnji njene ćerke Andreane Čekić - te nam je otkrio ko je prvi čuo njegovu novu numeru ali i šta je prvo pomislio kada je upoznao svoju lepsu polovinu.

Amer Čengić Čenga, pobednik jednog od serijala emisije "Nikad nije kasno", obradovao je publiku novom pesmom. Tim povodom, organizovao je promociju u jednom prestoničkom lokalu, na kojoj su se okupili mediji i gosti.

Na promociju je došao sa svojom novom devojkom Sonjom Čekić, majkom pevačice Andreane Čekić, sa kojom je već nekoliko meseci u vezi. Zaljubljeni par je sa osmehom na licu pozirao fotoreporterima, a ovo je bio prvi put da su se zajedno pojavili na javnom događaju.

Amer je odgovarao na pitanja novinara, držeći ruku svoje izabranice i njene ćerke Andreane.

- One su prve čule pesmu i od njih sam dobio jedan veliki plus da je to pesma koja pripada mom stilu, pogotovo od Andreane, koja kada je prvi put čula pesmu rekla da je to baš ja. Sanja je generalni indikator svega, da to tako treba da bude - objasnio je.

ČENGA SMUVAO MAJKU PEVAČICE, A ONDA OTKRIO ŠTA GA NAJVIŠE PALI! Roker na promociji nove pesme sve OBELODANIO

Na pitanje ko je veći kritičar, Andreana ili Sanja, Amer je odgovorio:

- Da vam kažem, ja se palim na loše kritike više nego na dobre, zato što loše kritike utiču dobro na mene. Obe su dobri kritičari, u svakom smislu.

Pevač je još dodao da je bio zbunjen kada ih je prvi put upoznao i da se pitao "ko je ovde majka, a ko ćerka?"

