BUCKA JE HARALA ZVEZDAMA GRANDA PRE 16 GODINA, A ONDA JE NESTALA! U međuvremenu smršala 40kg, a EVO ČIME SE SADA BAVI (VIDEO)

Pre 16 godina, talentovana Slađana Đorđević, poznatija kao Bucka, prijavila se za "Zvezde Granda". Simpatična devojka stigla je i do finala, ali je po završetku takmičenja, na veliko iznenađenje mnogih, prekinula saradnju sa produkcijom Saše Popovića.

Slađana Đorđević Bucka gostovala je u "Pulsu Srbije", kod voditelja Ivana Gajića gde je otkrila da osim što prelepo peva, ima iskustva u različitim sferama života.

- Ja imam dosta zanimanja. Prvo ja sam diplomirani etnomuzikolog, ali nisam mogla da nađem posao u prosveti. To je muzička akademija, master studije. Sa tim mogu da budem nastavnik muzičkog. Čak sam stažirala godinu dana u privatnom vrtiću i radila sam sa decom u predškolskom. Prosto deca su sjajan izvor inspiracija. Ja bi stvarno volela da uzmem dnevnik u ruke i radim sa decom, ali sada se postavlja pitanje kako bi mene deca doživela. Ja ulazim u odeljenje, a deca me do juče gledala na televiziji i kao "ej, nastavnice".

- Što se drugom zanimanja tiče, ja sam frizer i 2002. godine sam završila školu za negu lepote, a 2017. godine specijalizaciju za ženskog frizera. Ja sam tako skupljač diploma. Upišem nešto, da se i uči nešto. Ja to radim jer imam puno energje i ako nešto ne radim, meni će mozak da zakržlja. Dakle, ja sam dugi niz godina u tom poslu i radim. Imam svoj salončić i preduzetnica sam -

