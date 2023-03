TANJA SAVIĆ KRIJE DEČKA KAO ZMIJA NOGE! Nakon agonije sa bivšim pronašla mirnu luku, novi momak je obasipa SKUPOCENIM POKLONIMA

Tanja Savić prethodnih godina prošla je kroz agoniju nakon što je njen bivši suprug Dušan Jovančević odveo njihove sinove u Australiju bez njenog znanja. Od tada je krenula njena borba da vrati decu u Srbiju, u čemu je i uspela, a pevačica od tada uživa u životu i vredno radi na sebi i svom izgledu, a našla je i novog dečka kojeg krije od očiju javnosti.

Tanja se uveliko priprema za leto, te redovno trenira, ali, kako sama kaže, nekada ne može da odoli nezdravoj hrani.

foto: Printscreen/Instagram

- Volim da treniram. Teško me je naterati, ali kada vidim rezultate, posle me grize savest ako izostanem. To važi i za hranu, uglavnom prekršim ishranu nekim testom, masnom hranom, čokoladicama. Nisam baš striktna u tome - istakla je.

foto: ATA images

Na svom Instagram nalogu među pratiocima i dalje nema imena koleginice Ane Nikolić, pa je pevačica sada otkrila da li su i dalje u svađi.

- Ako je praćenje na Instagramu toliko merodavno, onda sam sa mnogima u ratu. Pratim uglavnom neke psihologe i stranice o modi, tako da to nije merodavno. Ne znam da li je ona ljuta na mene, ja sam samo, kao prijatelj, dobronamerno sve pričala - priznala je Savićeva, koja je nedavno pričala da joj je žao Ane, pa od prijatelja sa estrade izdvojila Janu.

foto: PRINTSCREEN PAPARACO LOV

Tanja je otkrila da ima tajnog obožavaoca od kojeg je dobila poklon, a svima je je zapao za oko i skupocen nakit koji je pevačica imala na sebi.

- Ova ogrlica i ove minđuše imaju veliku simboliku i baš su mi važne. Može se reći da je moje srce zarobljeno. Osvojio je i on mene i ja njega - rekla je ona i dodala da ne bi volela da se o njenoj ljubavi i emotivnom partneru piše i priča javno.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

09:48 Tanja Savić o nasilju nad ženama, novoj ljubavi i povratku u školu