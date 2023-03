"ĆERKU BIH PODRŽALA DA OTVORI ONLI FANS" Milica Dabović šokirala izjavom o deci i porodici, pa otkrila SA KIM je u ljubavnoj vezi!

Milica Dabović prilikom gostovanja u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorila je o odnosu u svojoj porodici, privatnom životu a takođe se dotakla načina na koji bi vaspitala svoju sestričinu.

- Ana i ja smo imale tu slogu u odnosu. Rano sam otišla i svaki put kad sam se vraćala jedva sam čekala da je zagrlim i vidim - započela je pa ispričala kakav je odnos imala sa sestrama. Dabović ima tri sestre i jednog brata.

- Ana i ja smo jako slične. Uvek smo igrale zajedno, sve smo radile zajedno. Taj naš odnos je doprineo da se osvoji olimpijska bronza i evropsko zlato - kazala je Dabović, a u nastavku ispričala kakav je odnos imala sa drugim članovima porodice.

- Žao mi je što sa najstarijom sestrom Jelicom nemam bolji odnos. Ona je obično krivila roditelje, ako ti je to već smetalo, zašto je onda otišla zašto nas četvoro nije držala uz sebe? Negde smo se udaljile. Ona je imala svoje stavove i prioritete. Četvoro dece, četiri probisveta, ja se divim mojim roditeljima. Moja mama je heroj, a i otac. Ana i ja imamo jednog oca i jednu majku, prosto tako smo odrastale, mi volimo da držimo porodicu, i držimo se zajedno - rekla je Dabović uz smeh i dodala:

- Ja sam uvek išla glavom kroz zid, a Ana je uvek razmišljala. Ana potpuno ima drugi tip muškaraca od mene. Ime bebi nisu još dali, svi smo davali imena, ja sam predložila jedno sedam, osam imena, ništa im se nije svidelo. Jedva čekam da uzmem Aninu bebu u naručje i da je grlim i ljubim. Svaki mogući trenutak je dolazila da vidi Stefana, ali je sve razmazila. Ode se u prodavnicu kupuje najskuplje igračke - kaže Milica Dabović i dodaje:

O svojoj novoj ljubavi, ne želi mnogo da priča.

- O Milanu ne želim mnogo da pričam. Nisam bila zaljubljena u Vanju, to je bilo da probamo da vidimo da li imamo neki zajednički jezik. Ali desio se Milan. Meni je najvažnije da je on moja sudbina ili moja budučnost. Rano je da pričamo... Kao da me je čekao... Čekali smo jedno na drugo i da vidimo šta nam donosi ovo malo života što imamo. Imamo zajednička interesovanja, energija... Uvek ću verovati u ljubav, ali teško je verovati muškarcima... Stefanov otac me je dokrajčio... Sa Vanjom je otišlo kao vetar, a sa Milanom sam shvatila šta je ljubav, a pre nikada nisam volela. U miru si, da te muškarac vodi kroz život... Uopšte ne razmišljam o tome... Verujem mu, dvoje ljudi se prepoznaju... Ja sam vapila za tim... - kaže Milica Dabović.

- Ćerku bih podržala da otvori profil na Only fansu, ne bih volela da pije i da se drogira i da ide po kafanama. Može da se zaradi od only fansa. Ne mogu da osuđujem druge ljude, ali ja smatram sebe za primer, tetoviram se, i to mi je jedini porok - rekla je košarkašica.

