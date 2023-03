ISTINA O PROKOCKANOM STANU! Milena Kačavenda o biznisu Ane i Zvezdanove majke, a ovo je Slavica dobila od MOKE NAKON RAZVODA!

Kuma Ane Ćurčić, Milena Kačavenda, prilikom gostovanja u emisiji "Pitam za druga" osvrnula se na to zbog čega nije pomogla Ani ranije, što je nedoumica mnogih gledalaca, ali je takođe i otkrila pozadinu Slavnićevih optužbi da je Ćurčićeva prokockala njegov stan.

foto: Printscreen

- Zašto nisi pomogla, pre svega ovoga, Ani? Molim te objasni kada je neka žena žrtva nasilja i maniuplator, kako se ponaša? - pitala je voditeljka

- Znate kako, šta god ljudi mislili, ja ću do kraja ostati ovde i iskakaću svim ljudima iz paštete, koju god da otvoriš, iskočiće moja teleća glava. Ja sam želela da je pogledam, da je motivišem da sam tu i da joj kažem: "Znaš li ti šta ja radim napolju?". Zašto nisam pomogla?! Bila sam u policiji, u Centru za socijalni rad, razgovarala sam sa inspektorkom za porodično nasilje. Znate zašto ne mogu ništa? Kada policija izađe na teren i kucne na vrata zbog moje prijave i kada pita ljude: "Zbog čega vam je zavijeno rame", oni kažu: "Znate, malo pre sam pala" ili slično - rekla je kuma Milena.

foto: PRINTSCEREN INSTAGRAM

- Hajde da pričamo o njegovom stanu koji je prokockan, što kaže Zvezdan - pitala je Ana.

To je jedna mizerija. Za sve što je optužen, on prebacuje na nju. To je apsolutna manipulacija. Osećam odgovornost prema ženama koje mi se javljaju. Ana nije smela nikada da prijavi, on joj je pretio ubistvom više puta, sa decom je bežala kod svoje majke. Njoj je bilo top kada je bio u zatvoru. On je zadnjih sedam ovako loš. Četiri godine je bio u zatvoru, imali su dramu da se ona iščupa, on u zatvor - rekla je Milena.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

- Zašto na jednoj od tih robija nije rekla da je kraj - pitala je voditeljka.

- Ja se vama izvinjavam, obećala sam da ću da donesem neko od pisama, trebaju mi dani da ih pročitam. Ja ih nisam pipala dok ona nije javno pozvala da se iznesu. Ja ću da donesem gde on piše: "Kunem ti se u svoju decu da nikada više neću kockati". Apsolutno je verovala. Kada je otišao u zatvor, mi smo sele i ja sam joj rekla: "Ženo, ovo je momenat", ona je uvek govorila: "Ne mogu sada da ga ostavim". Njegov stan nije njegov, nego Slavice Slavnić. Ana se uvek bavila ozbiljnim poslovima, jedan je bio kafa. Uvozili su kafu iz Italije, govorila sam uvek da to nije dobra ideja. Poručili su robu za 12 hiljada evra, a oni su prodali stan za mnogo veće pare. Slavica Slavnić ono što je dobila u amanet od svog bivšeg supruga su dve nekretnine. Zašto je sada u domu? Zato što nema nijednu nekretninu. Prodala je obe nekretnine, sama na nagovor Zvezdana Slavnića, njenog sina. Vratili su dug od 12 hiljada evra, tu je ostalo 40-ak hiljada evra za koje je Zvezdan rekao da će da uloži novac u biznis od kog će Slavica živeti, to se nikada nije desilo. On je prokockao sve to. Ne smem da govorim o iznosu - rekla je Milena, pa je dodala:

foto: Printscreen

- Dok je Zvezdan Slavnić bio u zatvoru, Ana je radila, zarađivala, finansirala dva fakulteta svoje dece, bez Glav**ć porodice. Nadam se da će da se sahrane, a da ne bude da je sahranu pratila Ana Ćurčić, što joj ja neću dozvoliti. Njih dvoje su poslednji u državi koji smeju "A" da kažu za Anu - dodala je Kačavenda.

