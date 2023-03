Samo u Travellandu popusti do 55% za luksuzne hotele u Grčkoj

AKCIJA – Dodatnih 5% popusta za celokupne uplate do 31. marta. Svi planovi za odmor prave se upravo sada. Aranžmani za leto u Grčkoj se već uveliku rezervišu. Kada su navike dobre, ne treba ih menjati. A veliki broj putnika naviklo je na usluge i odličan izbor hotelskog smeštaja iz ponude agencije “Travelland”. Izdvajamo luksuzne hotele all inclusive usluge sa dodatnim popustima ukoliko rezervišete svoje mesto do 31.3.

foto: Promo

Smešten na zlatnoj obali Egejskog mora u živopisnoj oblasti Platamonas (region Pieria) pronalazimo hotel Cronwell Platamon Resort 5 *. Od Soluna je udaljen jedno 100 km a samo 1,5 km od mesta Platamon. Usluga u hotelu je all inclusive. Boravak je moguć već od 28.4. sa 3, 4, 5, 6 i 7 noćenja po najnižoj cena od 189 evra.

Za celokupnu uplatu do 31. marta ostvarujete dodatnih 5% popusta i za hotel Ammoa Luxury Hotel & Spa Resort 5*. Na zavidnoj lokaciji sa poetskim pejzažima, AMMOA Luxury Hotel & Spa Resort inkarnira vašu želju za boravkom koji najviše puni telo i hrani dušu, zahvaljujući 179 fenomenalnih soba za goste i bungalova sa privatnim bazenom. Harmonično smešten kao oaza za svakog avanturističkog gosta, ovaj raj bez premca na peščanoj plaži Agios Joanis je simbol vrhunskog i prefinjenog gostoprimstva. Ne samo to! Hotel pruža gratis polupansion. Boravak od 3 noćenja možete već u aprilu naći po ceni od 259 evra. Ukoliko biste putovali u junu, najniža cena boravka na 7 noćenja je 779 evra.

foto: Promo

Moderno uređen objekat sa 5 zvezdica Elinotel Sermilia Resort 5* se nalazi u selu Psakudija, na Halkidikiju. U ponudi su bazen, krovni bar sa panoramskim pogledom na Egejsko more, privatni prostor na plaži i spa centar. Besplatan WiFi je dostupan u celom objektu, U aprilu boravite po ceni od 259 evra (5 noćenja). Ili pak birajte 6, 7 ili 10 noćenja. Od 1. juna najniža cena je 469 evra.

foto: Promo

Ultra all inclusive uslugu ima novootvoreni hotel Ajul Luxury Hotel & Spa 5*. Lociran je u blizini mesta Agia Paraskevi na poluostrvu Kassandra, 100 km od aerodrome u Solunu. Prelepa borova šuma u kombinaciji sa šljunkovitom plažom i prirodnim izvorima mineralne vode po kojima je regija Agia Paraskevi poznata učiniće da Ajul Luxury Hotel and Spa Resort vrlo brzo postane oaza mira i opuštanja. Njegova najniža cena je 239 evra za 3 noći boravka u aprilu, dok je u maju cena 549 evra. Naravno, ostvarujete dodatni popust od 5% ukoliko rezervišete mesto do kraja marta.

Sve zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu, svakog radnog dana od 09-20h, subotom od 09-16. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo tekst