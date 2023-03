MAJKU I BRATA SU UBILI NA KOSOVU! Srpska pevačica sa najtežom sudbinom: Izgubila sam i sina, Bog me izabrao da nosim taj krst!

Pevačica koju svi znaju po nadimku Mira Kosovka, koja je harala scenom 90-ih godina, u svojoj životnoj ispovesti za Kurir otkrila je strašnu istinu o tragedijama koje su je snalazili tokom života, a posebo se osvrnula na smrt svog brata Milana, za koju kaže da je najteže podnela:

- Mog Milana su dole na Kosovu i Metohiji, posebno u Đakovici, svi znali kao predivnog čoveka. Prva tragedija u mom životu vezana je za njega. On je ubijen 1981, njega je Udba ubila. Nije voleo te promene zastave, naseljavanje, davanje tolikog prava Albancima. Prvo mu je zastava smetala, sklanjao ju je. Kada je prolazio Tito kroz Đakovicu, mog Milana zatvaraju. Malo pomalo, iskoristili su to vreme koje je vladalo. Tada su mogli da smaknu ko god da im smeta i zdravo, đaci. Njega i Vučurovića je navodno zgazila "lada", a tenku da su se namestili, ne bi izgledali tako. Njegovu smrt sam jako teško podnela, posle nje sam sazrela brzo. Milan nije imao ni oči ni nos ni usta, trebalo mi je deset godina da pokušam da zaboravim kakvog sam ga videla tad, ali džabe, nikada nisam uspela da zaboravim taj prizor. Gde sam i rekla da mi otvore taj kovčeg, to je bio šok, on je imao 33 godine kada su ga ubili.

Imala je samo 21 godinu kada je ostala bez brata.

- Življenje bez njega, šta znam, on mi nekako najviše fali posle Miroslava (Mirin brat blizanac - prim.autora), u stvari pored njega. Bilo je šta je bilo, moja duša zna, ali rodiš se tako. Bog da onome ko može da izdrži, ne znam, ko ne može, on ode. Kao što je i moj Miroslav otišao jer nije mogao da podnese neke stvari. Jeste mi bilo teško, svaki dan je teško, ali sam nekako naučila da živim s tim. I znam da oni tamo mene gore gledaju i znam da očekuju da budem stub, jer sada i jesam stub pred njihovom decom i pred unučićima sada - rekla je Mira Kosovka u intervjuu za Kurir.

Godinama je Mira živela u Australiji, gde je zatekla i smrt brata blizanca.

- Kada je moj brat blizanac umro, znala sam, osetila sam to. Bila sam u Australiji i baš dok je on umirao, osećala sam da me sve tu u grudima boli, nisam mogla da dišem, imala sam osećaj da ja umirem. Ujutro su mi javili da je moj Miroslav mrtav. To su teške rane i ne dao bog ni najvećem neprijatelju da oseti deo mog bola i tereta.

No, to nije jedina rana na Mirinoj duši. Majka joj je nestala 1999. godine, a telo nikada nije nađeno.

Majku su mi ubili, svirepo, na takav način da njeno telo nikada nije pronađeno. Ona nestaje 1999. godine. Ne znam više gde da je tražim, sve sam pokušavala. Samo želim da sahranim svoju majku, kao da tražim mnogo. Dok sam živa, neću odustati, nosila sam svuda papire, ali nastaviću potragu, kazala je pevačica.

Izgubila i sina

Pevačica je otkrila i da je ostala bez nerođenog sina.

- Imao je sedam meseci, to je već bilo dete. Nisam znala da nešto nije kako treba, umro je u meni a da ja to nisam ni znala. Otišla sam na kontrolni ultrazvuk i saznala da je moje dete mrtvo. Ništa me nije bolelo, ništa mi nije bilo, nikakve simptome abortusa nisam imala i odem tamo, ono mrtvo mi dete. Šok! Doviđenja, druže, doviđenja, pameti... Znaš, sine, on je imao kilo i devetsto grama, na poslednjem ultrazvuku su rekli da dobro napreduje. Ali jačina, nismo ni svesni koliko je psiha jaka kod čoveka. Jednostavno znaš da ponovo moraš napred. Bog me je izabrao da nosim taj krst, ja ga muški nosim, mogu ti reći - zaključila je legendarna pevačica,

Kako je dobila nadimak?

U intervjuu za Kurir objasnila je i kako je dobila čuveni nadimak.

Moja jedna drugarica je insistirala da idem s njom na promociju Rokija Rodića, meni se nije išlo. Tu je sedela Marina Tucaković, koja je u tom trenutku bila trudna s Laćom. Ona je na mene baš vršila pritisak da uđem i snimim neku pesmu. Nadimak Kosovka dala mi je Marina. Ona je smatrala da je Mirjana Petričević predugačko, samo je rekla: - Ti, ti si Mira Kosovka - i to sam ostala.

