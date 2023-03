"OD JEDNE TURNEJE SAM ZARADIO 80.000 DOLARA" Bosanac nikad iskreniji: Bio sam više plaćen od Nade Topčagić i Radiše Uroševića

Dragan Stojković Bosanac se ne pojavljuje u emisijima, ali je prvi put napravio presedan i sa ćerkom Aleksandrom Stojković Džižom gostovao u "Divnom šouu" kod Ivana Gajića na Kurir televiziji koji se emituje subotom od 14 časova. Čuveni kompozitor ispričao je dogodovštine iz života i karijere, o kojima do sada nije govorio. Na početku se prisetio peha kada je ostao bez zarade u Americi jer je bio pokraden.

foto: Kurir

- Desio se jedan peh, ukrali su mi celu zaradu za mesec i po dana od 25.000 dolara, ostao sam bez kinte. Neko je iz kuće gde smo živeli maznuo lovu. Policija je došla i rekla: "To je neko od vas koji tu živite maznuo", pokupila se i otišla. Bilo je tragično za mene. Ali bio sam ko hrčak i skupio sam posle novac - kazao je kompozitor. U karijeri muzičara i šefa orkestra zaradio je mnogo novca jer je godinama bio jedan od najtraženijih. Kaže da je čak imao i veće honorare od popularnih pevača, koji su bili velike zvezde.

foto: Damir Dervišagić

- Obično pevači pogode pet, šest ili deset puta više nego muzičari. Pevači su čudo. Pogodio sam veći honorar nego Nada Topčagić ili Radiša Urošević jer nisam hteo da idem. Čovek je došao, Mile iz Njujorka, i ja se pogodim s njim za dobar iznos. Red veličine, recimo, 80.000 dolara sam zaradio tada. Posle se ispeglaju, spakuju i pošalju se kući. Onda ih brojiš. Ja sam zdravlje sačuvao brojeći novac. Šalim se, potrošilo se, trebalo je kupiti stan, kola, odvesti decu na more. Od čega - ispričao je on. Potom se u razgovor uključila i njegova naslednica, koja je istakla da joj je posebno drago što joj je otac vetar u leđa kada je u pitanju pevanje. - Jako sam ponosna na to kad kažem da mi je otac otvorio vrata na estradi, nego da je to uradila mafija. A ovako, javno, kao sve sam sama postigla - rekla je Džidža.

foto: Damir Dervišagić

Bosanac i dalje komponuje i stvara muziku, ali više to ne radi u svom studiju, koji se nalazi u suterenu porodične kuće. - Moram da vam otkrijem da u tu prostoriju ne idem poslednjih pet godina, teško mi da dovedem majstora da stavim neko zvono. Rekoh, ako dole sviram pa mi pozli, umreću, a neće me niko čuti, pa sam se uplašio i zato sviram u kuhinji - našalio se on.

foto: Damir Dervišagić

U studiju su se domaćinu i gostima pridružili i novinarka i kolumnistkinja Milica Stanimirović, koja je dodatno začinila emisiju, kao i modni stručnjak Marija Vitez, koja je ocenjivala modne pogotke i promašaje naših javnih ličnosti. Novinarka Maša Kostić je našu koleginicu Ljiljanu Stanišić stavila u ozbiljni izazov, dok je numerolog Goca Dragišić Džidži i Bosancu predvidela budućnost.

Nedostaje mu u žiriju Karleuša mi fali, iako je pobudalila Jedna od tema u "Divnom šouu" bio je i žiri "Zvezda Granda", u kojem je Stojković član već godinama. foto: PrintScreen - Crpim iz studijskog rada, gde sam proveo 40 godina. To mi daje kredibilitet da mogu da cenim i one s kojima sam snimao. Svi su dobra raja u žiriju, ali da su stručni, o tome bi se dalo diskutovati, o nestručnosti stručnjaka. Jelena Karleuša mi fali. Ona je pobudalila malo više, ona mi je okej.

Ljiljana Stanišić

01:33:16 SCENIRANJE 12.03.2023. BRANISLAV LECIC