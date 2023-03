SLAĐA IZ ZADRUGE IMA INTIMNE ODNOSE U ZAMENU ZA GARDEROBU?! Njen sugrađanin izneo šokantne optužbe na njen račun

Rijaliti učesnica Slađana Slađa Lazić, u "Zadruzi" je više puta istakla da joj je od presudne važnosti da njeni emotivni partneri budu situirani i moćni, a budući da svoj privatni život krije kao zmija noge, njen sugrađanin iz Užica odlučio je da progovori o Slađinom životu pre ulaska u rijaliti i izneo šokantne informacije o Slađi.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja nju znam kao jednu tešku seljanku, ćale joj je ober seljačina ljuta, vozi kombi neki. Šta reći o osobi koja se stidi svog imena? Ne podnosi kada je zovu Slađana, zahteva da je svi zovu Slađa. Oni su sa Pore, to je jedan deo Užica gde su obično seljaci. Znam je kada je radila u radnji sportske opreme, bila je ribica dobra... Jednom sam ušao tu da probam stvari, ušla je za mnom u kabinu, tu mi nešto namešta kaiš, užas, to je radila i drugim momcima - priča za dobro obavešteni izvor, koji se potom prisetio "razvojnog puta" "užičke Stanije".

foto: Printscreen/Zadruga

- Odjednom se ta neka Slađa s Pore pojavljuje zategnuta skroz, sa nekim automobilima... Kola je menjala non-stop, seljančura, ali to ništa nije bilo njeno. Jedan dan je vidim u fiat puntu, a posle u poršeu. Video sam da talasa ozbiljno. U jednom klubu je bila non-stop, pratio sam je šta radi... Izlazila je obično sa drugaricama, sve je to ona sponzorisala, naručivala je po 5-6 Moeta i prskala sve oko sebe, polivala konobare. Taj neki lik joj je uradio s*se i sve, da li je iz Kragujevca ili Čačka, ne znam sad tačno.

foto: Printscreen/Zadruga

Kako je izvor ispričao, Slađa je bila u takozvanoj "kombinaciji" sa poznatim sportistom.

- Imala je aferu sa poznatim fudbalerom iz Užica koji je dugo igrao u Poljskoj, sada igra trenutno u našoj super ligi. Igrao je u Lučanima, Novom Pazaru... Znam iz prve ruke da mu je p*šila u kolima, d*vala mu je u tamo, a dvojica drugara sedela pozadi! Ovo malo ko zna - nastavlja izvor i za kraj poručuje da nema saznanja da se Lazićeva bavi klasičnom prostitucijom.

foto: Printscreen/Zadruga

- To ne garantujem, ne bih rekao da se bavi klasičnom prostitucijom, ali za neko dobro letovanje, da joj neko kupi garderobu... Ona ide i j*be se, ti pokloni i to, to se podrazumeva. A da je neko zove, da radi na poziv, to stvarno ne znam - završio je izvor.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

01:33:16 SCENIRANJE 12.03.2023. BRANISLAV LECIC