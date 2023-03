VREME PAKLENIH VOZAČA! Ljiljana Stanišić uletela sa 120 km/h u krivinu, Voditeljka SCENIRANJA izazvala Mitrovića na DUEL!

Ljiljana Stanišić izazvala je Aleksandra Mitrovića na paklenu vožnju.

Voditeljka emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji bila je specijalna gošća u segmentu emisije "Mašin izazov" reporterke Maše Kostić,koji se emituje u sklopu šoua DIvan subotom od 14 časova.

Izazov iliti zadatak našoj koleginici Ljilji je bio karting.

ČELIČNA LEDI U KARTINGU Ljiljana Stanišić foto: Kurir

Stanišićka je prvi put za volanom specijalizovanog vozila sa motorom, pa je imala početničku sreći i pobedila koleginicu Mašu. Cilj u kartingu je pobediti u trci koja se odvija na određenoj traci. Ona je u tome uspela jer je za kratko vreme savladala deonicu bez greške, pa je imala zadatak da odabere javnu ličnost koju bi ona izazvala na trku. Izbor je pao na našeg reprezentativca i prvoligaša engleskog Fulama.

foto: Kurir

- Fudbal ne pratim, ali jedan od retkih fudbalera čiji lik i delo cenim je Aleksandar Mitrović. On je pravi izaziv za karting. Pored toga je porodičan čovek i sportista bez mrlje u karijeri. To treba da se ceni - rekla je Ljiljana.

S obzirom na to da Ljiljana po prvi put da vozi karting brzo je naučila specifičnosti ovog sporta:

- Moja deca leti voze karting, ali mene to nikada nije privlačilo. Ali, čovek dobre i korisne stvari u životu treba da proba. Ja bar spadam u tu grupu ljudi koja bi sve da iskusi. Karting je sport koji daje puno adrenalina. To sam osetila čim sam dodala gas. Kart je mali automobil na malim točkovima, bez karoserije, diferencijala i sigurnosnog pojasa. Ova disciplina ne može da se uporedi ni sa jednom emocijom koju sport izaziva u čoveku. Dalje, fizički osećaj blizine asfalta, brzina, testiranje, želja da se bude prvi sve vas to tera da uključite i mozak i telo - kaže novinarka.

Nakon što je na stazi izdominirala Ljiljana je kako red nalaže podigla i pehar na postolju za prvo mesto.

foto: Kurir

Njoj se ovaj četvototočkaš dopao, pa se našalila da bi joj dobro došlo da na posao ide ovim vozilom.

