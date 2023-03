"KO DA SAM BELA MEČKA" Milan Milošević BRUTALNO ISKRENO o mučnom detinjstvu: Nisam znao da sam TOLIKO SIROMAŠAN i da LOŠE ŽIVIM

Novinar i nekadašnji voditelj rijaliti programa Milan Milošević gost je novog izdanja emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji, a našoj novinarki c otvorio je dušu i ispričao prvi put javno događaje iz prošlosti, s početka karijere, detinjstvu...

- Kada sam počeo da budem prepoznatljiv u javnosti, da me ljudi prepoznaju na ulici, ko god ide ulicom, smeje se. Kažem drugarici: "Bože, ko da sam bela mečka, ko god me vidi, smeje se. Vremenom sam shvatio da ja ljudima izaziva to nešto čim mi govore Milanče - otkrio je Milošević.

Dotakao se i teškog detinjstva, kojeg on, u stvari, nije bio ni svestan.

- Kada sam bio mali, nisam znao da tako loše živim. Tek kada sam otišao negde, ti tek onda shvatiš. Nisam znao da sam bio toliko siromašan, niti da je naša porodica tako loša, da su naši odnosi najgori, dok nije sve to prestalo - otvorio je dušu Milan Milošević novinarki i voditeljki Kurir televizije Ljiljani Stanišić.

