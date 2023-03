SMISLILA KAKO DA RASKRINKA ZVEZDANA Ana Ćurčić otkrila sve detalje paklenog plana, Slavnić i ne sluti šta mu se

Ana Ćurčić progovorila je o sukobima sa Zvezdanom Slavnićem, i otkrila za šta je lagala svoju ćerku.

- Mislim da će ovde da eskalira, evo zašto. On ovo gleda kao izdaju, ne može da veruje da sam ja ovde došla. Ja ću verovatno ispasti kontradiktorna u narednim danima, ali ćemo čekati da ja pričam o čemu se radi. Jedina sam osoba koja njega može da smiri. Nema teorije da ovo trpim. Rešila sam da sa njim pričam, da li ću pričati pola sata svaki dan, sat vremena, ja ću pričati na način na koji sa Zvezdanom mora, ali je bitno da naglasim da mora. Mora da mu se prilazi drugačije od načina na koji njemu ne odgovara, mora da mu se bustuje ego, zato ću možda izgledati kao neko ko ne radi ono što priča. Moraću da podilazim da bi on mene prestao da posmatra kao neprijatelja i njemu to stvara tenziju koja je eskalirala sa Necom, ni iz čega - rekla je Ana.

- On misli da si shvatila to da si pogrešila što si ušla, a ti radiš stvari da bi olakšala sebi boravak - rekao je Đedović.

- Apsolutno, shvatio si sto posto. Ja ću sa njim direktno i koncizno pričati. Želim da mi tema prva bude kocka, da on i ja pričamo o tome i koliko je ta kocka donela pakla. Sinoć i preksinoć je rekao da on demantuje i da ja kockar nisam, a rekao je da volim tu igru jer mi je razonoda. Velika je razlika ako sedneš i odgiraš za hiljadu dinara i popiješ kafu iz razonode, a velika ako je to porok - rekla je Ana.

U jednom razgovoru si mu pomenula video poziv, na telefonu te je držao - rekao je Đedović.

- Ne, to je bila situacija gde je on meni rekao da ponesem telefon, da on bude na telefonu dok sam u kladionici i da mi kaže šta da igram...Biće mi kocka. Moje je dokle ću ja da idem sa njim u ostalim temama. Ja ću sa tobom ovde pričati, ali što se tiče crnog stola, ne želim ovde da dovedem u situaciju da me napadnu svi ljudi ovde koji igraju rijaliti sa mojim životom. Ne želim to da dozvolim - rekla je Ćurčićeva.

- Ono što je on zamerio i ono što ga je iznerviralo je vaš razgovor u sobi, ti si mu odgovorila kako mu se nije svidelo - rekao je Marko.

- Tako je, odgovorila sam mu kako mislim, ali se to njemu nije dopalo. Vraćamo se na situaciju očekivanja od Ane, gde je on mislio da ću da kažem: "Važi, reći ću mu". Tažila sam od Nece to, kada mu je rekao "odronu" i "ološu". Ne mogu da zabranim ovde nečiji stav. Šta tebe vređa šta ti kažu Neca i Peca?! - rekla je Ana.

- Anđela je tebe optužila da si ti neko ko ga nahuška, pa ga smiruje, tj. da mu prvo polomiš noge, pa ga saniraš - rekao je Đedović.

- Užas! Mislim da je njoj dopušteno da tako priča sa mnom od strane njega. Mislim da mu to pumpa ego, sad, dve žene se svađaju oko njega, neka mu i pumpa ego. Čula sam kada je to sve bilo, opet sam se osetila krivom i da sam ja to napravila. Ja sam deset puta rekla: "Za ovo ću ja biti kriva" i tačno sam znala da će odmah posle toga doći kod mene, što je i bilo. Apsolutno ne zna da hendluje priču, jedna klinka koja lupetara, moram da se tako izrazim. Ana je ovde došla da ga uništi, a ona se zalaže za njegovo dobro, ja to više neću da trpim. Ispadam u svakoj situaciji ja kriva i najgora, ne dam više na sebe, dosta! Njega mi je preko glave, svega mi je preko glave! - rekla je Ana.

- "Gutalica" je veća uvreda od onoga da sam ja nasilna majka i da bijem dete kaišem, izgleda. Ja sam decidno objasnila za koliko sam ja prevara znala, ja ne znam šta je on njoj pričao o tim prevarama. Rekla sam da je 2015. godina poslednja godina za koju sam ja saznala. Treća je bila, za koju sam saznala, 200 evra dok je on bio ovde, uhvatila na blef, saznala da je dovodio na stan - rekla je Ana.

- Optužio te je da se lažno kuneš u decu - rekao je Đedović.

-Katastrofa! Tužno je da se on lovi za moje reči, da me upeca i da me na to napadne, ne mogu da verujem da čovek koji je sa mnom bio 13 godina, to radi sa mnom. Ja se retko, retko kunem u decu. Neću mu nikada dozvoliti da se kunem u decu. Jesam, slagala sam ćerku, vezano za "Zadrugu". Moja deca su bila protiv ovoga, milion posto, kao i moja majka, čak i sestra, ali je ona borac za pravdu. Ona je mene kumila, molila me: "Molim te nemoj da ulaziš, nije vredan toga". Meni je trebala samo podrška, moj sin je rekao: "Ako se ona složi, tako će da bude". Ja sam nju slagala da ću ovde ući na dve nedelje, najviše mesec dana i da ništa od ovakvih stvari neću da iznosim. Ja sam eksplodirala u tom trenutku kada sam to iznela i mislim da sam ih jako izneverila. Znali su za stan, ali mnoge stvari nisu znali. Nije znala ni moja sestra, moja mama je znala, čak ne sve, ali dosta. Zbog dece sam baš loše, ali me nažalost vide ovakvu - zaplakala je Ana.

Šta misliš da li ćeš sa novim metodama doći do istine - pitao je Đedović.

- Iskreno se nadam. Veliki faktor je to što je totalno okupiran rijalitijem i ljudima koji mu dosta pune glavu. On je dečko koji je povodljiv, gleda me sada kao na nekoga ko je došao da ga unitšti i svako ko mu kaže ono što prija njegovom uhu i mozgu, on će da upije. Ja ću pokušati da budem ona stara Ana, koju on doziva sve vreme, u smislu razgovora. Ja se nadam da se vidi da kod mene emocije ne postoje.

