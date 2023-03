MILAN MILOŠEVIĆ OTKRIO ZAŠTO JE POSTAO ČETNIK! Pred kamerama Kurira prisetio se odgovora koji je u detinjstvu dobio od svog dede

Bivši učesnik rijalitija i novinar Milan Milošević imao je veoma teško detinjstvo o čemu je govorio u emisiji Sceniranje na Kurir TV.

foto: Kurir Televizija

Najviše traga na njegovo detinjstvo ostavio je otac koji je često u alkoholisanom stanju bio grub prema njemu, njegovom bratu i majci. Ipak za oca kaže da je bio vrlo vredan i sposoban čovek, a za majku kaže da je osoba broj jedan u njegovom životu, da je neverovatno duhovita i da je od nje nasledio smisao za humor.

U životu se bavio mnogim stvarima, pa ga je voditeljka Ljiljana Stanišić najavila kao rjaliti voditelja, rijaliti igrača, novinara, ugostitelja, košarkaša i što možda najviše iznenađuje, četnika. Evo zašto je Milan Milošević pored ostalog i "četnik".

- Deda mi je bio četnik, tatin otac. Zato nije dobio penziju. On je bio 1902. godište meni je bilo čudno što nema penziju. On mi je rekao da nema zato što je bio četnik. Ja sam tada bio mali i nisam ni znao šta to znači. Žao mi je što nije dobio penziju zbog toga - rekao je Milošević.

Kurir.rs

