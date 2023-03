"MISLILA SAM DA SE DARA ZAVITLAVA SA PESMOM KOKA ROKA" Izvorinka Milošević oplela po Dari Bubamari: Njene pesme su KANCEROGENE

Pevačica narodne muzike Izvorinka Milošević karijeru je izgradila na folkloru i muzici nacionalnih manjina. Postala je poznata po specifičnoj boji glasa i žanru od kog nije odustajala.

- Trajem kao kornjača s Galapagosa, a zašto je to tako, je pravo pitanje. To je zato što pevam pesme nacionalnih manjina. Te pesme pevaju mnogi na mikroplanu, ali ja ih izvodim na makroplan i taj moj specifikum me je održao. Žanr koji ja pevam je ograničavajući, ja sam poznata kod mojih Vlaha i za njih sam zvezdetina - rekla je Izvorinka u emisiji Milizam, i priznaje da iako je muzika koju izvodi specifična, od nje može lepo da zaradi.

- Vlasi su kavaljeri i ja mogu da zaradim, nisu to enormne pare. Nije poenta samo u parama, ja nekada pevam i džabe. Pevam kako kad... Čula sam da je jedna žena rekla da je za veče uzela 40.000 evra honorara. To nije istina jer sam na ovim daskama 100.000 godina. Najviše možeš da zaradiš pet do šest hiljada evra bakšiša za veče, ali to se deli s kolegama. Lažu o tim bakšišima da sebi podignu cenu.

Miloševićeva prati estradu i aktuelne trendove, ali je bez dlake na jeziku iskritikovala mlađu koleginicu Daru Bubamaru zbog poslednje pesme.

- Dara je sjajan vokal, ali šokirala sam se kada sam čula da peva Koka roka, pa ja mislim da se ona zavitlava s nama - počinje Izvorinka, i priznaje da i ona ima slične pesme, ali je napravila razliku.

- Pa i ja sam pevala „Cicamacu“, ali to je dečja pesma benignog karaktera, dok je „Koka roka“ malignog karaktera. Ne pričam o Dari, već o pesmi. Moju pesmu su pevala deca u vrtiću, a „Koka roka“ se neće pevati u vrtiću. Dara je sve rekla o sebi i uradila na sebi, šokirala je javnost i verovatno je podlegla sugestijama da snimi ovu pesmu kako bi napravila bum. Ponavljam, Bubamara je odličan vokal, ima prelepe pesme i ja pevam „Košavu sa Dunava“, ali mislim da mi niko neće prići i tražiti da pevam "Koka roka" - završava narodna pevačica svoje izlaganje i muzičku kritiku.

