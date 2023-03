HAOS U MAJAMIJU! KAJU BORNIN OTAC OTERAO IZ HOTELA! Neće da mu sin bude sa pevačicom, EVO ŠTA MU JE REKAO!

Kaja Ostojić (39) po svemu sudeći nema sreće u ljubavi s Bornom Ćorićem (26). Pevačica je nedavno otputovala kod hrvatskog tenisera, čiju je vezu inače Kurir prvi raskrinkao, ali ju je njegov otac oterao.

foto: Nemanja Nikolić

- Kaja je u Ameriku došla zbog Borne, s kojim je već neko vreme u tajnoj romansi, ali ta poseta se nije završila slavno. Bili su smešteni u istom hotelu. Kao što i biva, on je sve finansirao. Njena ćerka, koja živi na Floridi, takođe je došla da joj pravi društvo, znate kako to već ide. Međutim, haos je nastao kada se pojavio njegov otac. On je stigao nekoliko dana posle pevačice. Želeo je da bude uz sina na turniru i nije mu se dopalo kada je video da Borna više trenira s Kajom nego na terenu. To se sve dešavalo pre turnira, koji je, nažalost, izgubio. Ocu je bilo jasno da je zapostavio treninge i da to neće izaći na dobro - priča naš sagovornik blizak porodici Ćorić.

foto: Nemanja Nikolić

Prema njegovim rečima, otac je Borni rekao da je otera kako zna i ume, jer mu ne priliči da bude s Kajom, nego sa njenom ćerkom. - Ocu smeta razlika u godinama. Smatra da njegovom sinu više priliči da bude s Kajinom ćerkom, koja ima dvadeset i jednu godinu, a ne s majkom, koja je od njega starija trinaest godina. Zbog toga što je Kaja došla u Majami kod Borne on na društvenim mrežama nije objavljivao čak ni da je na turniru. U to su upućeni samo sportski novinari. Njegovi majka i otac ne podržavaju tu ljubav, niti će. Iznad svega im smeta to što je Kaja kuma sa osuđenim makroom Duškom Banjcem, kog svim silama javno brani. To je bruka i sramota za porodicu da im sin bude u društvu ljudi koji imaju veze sa prostitucijom. Roditeljima je sve jasno - završava kućni prijatelj, koji se javio našoj redakciji i izneo sve detalje.

foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Kurir je objavio paparaco slike Kaje i Borne iz noćnog provoda početkom februara, kad su njih dvoje prvi put uslikani zajedno. Izvor je za naš list rekao da su se pevačica i sportista upoznali pre nekoliko meseci preko njenog kuma, makroa Duška Banjca, i vrlo brzo između njih su sevnule varnice. Dobili smo dojavu da će Ćorić 19. januara avionom sleteti u srpsku prestonicu i da je plan da najpre ode do stana gde Kaja živi, a potom da zajedno idu u provod. Dan nakon što smo objavili ekskluzivno saznanje, Ćorić je bio siguran da mu je pevačica namestila. Pokušali smo da kontaktiramo sa pevačicom, ali je ona blokirala mogućnost slanja poziva i poruka našoj novinarki, pa nismo uspeli da dobijemo komentar.

foto: Kurir

LJILJANA STANIŠIĆ