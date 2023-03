DEČKO KRALJICE SILIKONA UHAPŠEN ZBOG SARADNJE S VELJINIM KLANOM Tijana Đuričić krila da voli POLICAJCA kojem preti ozbiljna ROBIJA

Starleta, koja je u narodu poznata kao kraljica silikona i nekadašnja učesnica rijalitija "Farma" Tijana Đuričić ponovo je u žiži interesovanja.

Ovoga puta zbog veze sa policajcem Nikolom Vračevićem, koji je s kolegom uhapšen zbog sumnje da su koristili svoj položaj i informacije koje su označene kao "strogo poverljive" i prosleđivali ih Marku Miljkoviću i Veljku Belivuku.

foto: Privatna Arhiva

Prema porukama sa Skaja, koje su objavljene u medijima, videlo se da su policajci bili veoma bliski s Miljkovićem. To je poznato, ali malo ko zna da je starleta verenica pripadnika MUP, za kog je Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo sudu da ga nakon završetka glavnog pretresa proglasi krivim, te da mu izrekne jedinstvenu kaznu zatvora ne manju od dve godine. On je od juna do oktobra 2020. odavao poverljive podatke iz elektronskog sistema MUP pripadnicima organizovane kriminalne grupe.

Vatreni poljubac foto: Privatna Arhiva

Tijana je u javnosti postala poznata pre nekoliko godina kada je s drugaricom, koja je očigledno delila istu strast prema estetskim zahvatima, objavila fotografiju na društvenim mrežama na kojoj se vidi kako sve puca od silikona. Tijana se naglo povukla iz javnog života, klubova, reflektora i šokirala novom drastičnom promenom, tako što je smanjila grudi, izvadila silikone iz usana, smršla i batalila plava sočiva! Jedina strast koja joj je ostala jeste ljubav prema uniformisanim licima.

foto: Privatna Arhiva

I to je krila, ali je Kurir došao u posed ekskluzivnih fotografija na kojima se vidi kako uživa s policajcem koji se tereti za ozbiljno krivično delo.

foto: Kurir

Lj. S.

01:33:16 SCENIRANJE 12.03.2023. BRANISLAV LECIC