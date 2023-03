"NIJE REKLA DA ĆE DOĆI, IMAM VELIKU TREMU!" Željko Šašić u PANICI pred nastup kojem je prisustvovala ćerka, a EVO ŠTA KAŽE O SONJI

Sonja Vuksanović je modna dizajnerka koja je pre braka sa Acom Lukasom provela punu deceniju u braku sa pevačem Željkom Šašićem, za kog se udala sa samo 18 godina.

Njihov brak, ali i kraju ljubavi, bili su često u centru medijske pažnje, a Sonja je uvek privlačila pažnju javnosti kao fatalna žena. Malo ko se seća da je Sonja bila zvezda Željkovog spota za pesmu "Ona je priča života moga", koju je, prema pisanju medija, posvetio upravo njoj.

U tom periodu, Sonja je izgledala dosta drugačije, a mnogi kažu da je njena ćerka Sofija, koju je dobila sa Željkom, njena prava slika i prilika.

Željko Šašić je u intervjuu za Kurir otkrio da je njegova bivša supruga trebala da glumi u još nekom od brojnih spotova, ali da do toga nije došlo.

- Mi smo živeli zajedno i bilo je logično i da se uzmemo. Onda negde u životu shvatite da smo možda bili mladi, i nismo bili spremni na sve što brak nosi - rekao je Željko, pa se dotakao Sofije:

Potom je i otkrio kakav odnos ima sa ćerkom Sofijom, istiicajući da je ona dobro dete i da on nije strog otac.

- Tu je večeras... Nisam strog otac. Ona je dobro dete, to jeste, devojka. Večeras je tu sa pratnjom i društvom, imam tremu, nije me dugo slušala. Nije mi rekla da će doći, rezervisala je to bez mog znanja. Kao svaki roditelj joj skrećem pažnju na stvari koje je čekaju u životu. Znam šta su njene godine, i koliko god ona bila zrela, brinem - rekao je Šašić.

