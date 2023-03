DEJAN POKAZAO KOJE OBIČAJE POŠTUJE TOKOM RAMAZANA! Evo šta sve Dragojević radi u Meki, a ovim potezom oduševio mnoge

Pobednik pete sezone rijalitija ''Zadruga'' Dejan Dragojević otputovao je u Meku, kako bi posetio džamiju za vreme Ramazana, te je na svom Jutjub kanalu pričao o svemu što zna o muslimanskoj veri.

Naime, Dejan je obelodanio da je promenio veru i prešao u islam, o čemu se dugo nagađalo tokom njegovog učešća u Zadruzi, a sada je na svom Instagram profilu objavio video-snimak na kojem ga vidimo kako poštuje jedan od običaja za vreme praznika, a odnosi se na darivanje.

foto: Printscreen/Instagram

Dragojević je poneo urme i nudio ih ljudima uz osmeh, što je mnoge oduševilo, a u ovome su ga podržali mnogi pratioci na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

- Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – videće ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – videće ga". Nikad nije kasno. Imate priliku koju nema svako iskoristi ove dane - napisao je Dejan u opisu video-snimka na Instagramu.

Inače, Dejan Dragojević je priznao da je primio islam pre četiri godine, o čemu je Kurir prvi i pisao. Tim povodom smo sada stupili u kontakt sa ocem Dalile Dragojević, Husom, koji nam je otkrio zašto je svojevremeno lagao i tvrdio da je to čista izmišljotina.

- Zašto sam lagao? Ufff... Pa morao sam. Nek mi svemogući Alah oprosti i ne uzme za greh. Mnogo sam se obradovao što je Dejan konačno priznao da je primio našu veru. Mi smo se još odavno dogovorili s hodžom da je najbolje da se o tome ne priča javno. Lagao sam i jer sam se s Dalilom i Dekijem dogovorio pred njihov ulazak u "Zadrugu" da se to ne spominje i ako pitate. Plašili su se da Dejan neće pobediti ako se to sazna. Ali Alah je veliki i pobedio je. To se znalo u Šepku, znali su i Fatija i Zumreta i Damir i svi, pa su jedva dočekali da ispričaju za novine i da se slikaju, ali nema veze. To nije bilo moje da kažem, zato sam demantovao - priznao je Huso za Kurir, s molbom da ga više ne zovemo, jer više nema šta da priča za medije.

