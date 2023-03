POBEGAO IZ ZATVORA DA BI SNIMIO SPOT SA PEVAČICOM! Baki B3 otkrio kako je prevario komandira i onda završio u SAMICI ZBOG ĐOGANIJA

Pevač Baki B3 je u jednom gostovanju Kurir televizije otkrio detalje svog života u domu za maloletne delinkvente, hapšenju i zatvoru, kao i kako mu je pismo koje je dobio od Đoleta Đoganija pomoglo da se opameti.

Naime, Baki B3 je priznao da je kao dete, zbog problema u porodici, bio delikvent i zajedno sa drugima je krao motorna vozila da bi ih vozili, sve dok nisu bili uhvaćeni. Zbog toga je sa 15 godina poslat u Kazneno popravni dom u Kruševcu na dve i po godine. Međutim, pevač smatra da mu vaspitni popravak nije mnogo pomogao, jer je bio okružen lošim društvom i da se sam morao promeniti ako je to želeo.

Nakon izlaska iz popravnog doma, pevač je ponovo napravio krivično delo i završio u maloletničkom zatvoru u Valjevu, gde je dobio pismo od Đoleta Đoganija. U tom pismu Đole mu je dao savet da se distancira od lošeg društva i da iskoristi vreme u zatvoru za čitanje. Takođe, Đole mu je ponudio pet tačaka koje bi mu pomogle da postane zvezda i Baki B3 je odlučio da ih isprati. Od tada je pevač krenuo na bolji put i uspeo je da ostvari svoje snove.

foto: Kurir Televizija

On je u svom današnjem gostovanju kod Ivana Gajića otkrio jedna anegdotu iz tog vremena kada je tokom izdržavanja zatvorske kazne pobegao kako bi snimio spot sa popularnom pevačicom Draganom Mirković.

- To je bio opštinski zatvor Padinska skela. Ja sam bio na otvorenom i imao sam još 4 meseca da idržim zatvorske kazne. Radili smo na Tašmajdanu u nekom tunelu. Nas je bilo 10 i autobusom smo išli. Tada sam došao do komandira i rekao mu da mi se jede lubenica. Pitao sam ga da li možemo ja i drugar da uzmemo lubenice za naše drugare. On nas je tu pustio, kupili smo 2 i u povratku kažem ja drugaru da idem kući. Rekao je šta ti je bre ostalo ti je mesec dana, ali ja sam samo otišao. Kada se ovaj vratio sa lubenicama pitao ga je komandir gde je Baki, a ovaj mu je samo rekao pobegao kući - rekao je pevač i dodao:

06:12 POBEGAO IZ ZATVORA DA BI SNIMIO SPOT SA DRAGANOM MIRKOVIĆ! Baki B3 otkrio kako je prevario komandira, a onda završio u samici ZBOG ĐOGANIJA

- U međuvremenu ja sam pre tog bega čuo da Dragana Mirković radi spot i ja tu odem da iskoristim priliku i snimim spot. Radili smo kasnije neke koncerte, međutim, Đole rekao da ne može da računa na mene jer šta da dođe policija na koncertima da me hapsi. Tada me je vratio da odležim ostatak kazne. Mada kada sam se vratio dobio sam samicu mesec dana u CZ. Samica je bila 2 sa 2, imaš jednu šolju, lavabo i taj neki krevet. Sve je isto kao u filmovima. Bilo mi je teško prvih 2 do 3 dana jer si unutra 24 sata i nemaš nikakav kontakt sa ljudima. Pričao sam sam sa sobom, čitao sam knjige i mislima lutao i dani su mi prolazili.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs