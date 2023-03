DŽEJOV KUM OTKRIVA DETALJE FILMA! Evo koji događaji iz pevačevog života će se naći na velikom platnu: HUSA ĆE SE SUPER SNAĆI!

Film "Nedelja" koji će se baviti životom pokojnog Džeja Ramadanovskog izazvao je veliku pažnju medija, čim se pojavila informacija da će život ovog pevača biti predstavljen i na velikom platnu.

Kako ekskluzivno saznajemo, producenti ovog budućeg filmskog hita tokom priprema za snimanje uključili su u celu priču i prijatelje i saradnike pokojnog Džeja, kako bi u filmu što realnije predstavili sve događaje iz uzbudljivog života ove pevačke legende.

foto: Stefan Stojanović MONDO, Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

Kontaktirali smo sa muzičarem Zoranom Jagodićem Ruletom, koji je bio Džejev klavijaturista, ali i blizak prijatelj i kum, koji nam je otkrio da je i on bio na razgovoru sa producentima i da im je ispričao nekoliko anegdota iz pevačevog života, koje je on lično čuo od njega, a koje će se sigurno naći u filmu.

- Super je što će Džeja u jednom trenutku igrati Husa. On je i pevač i denser, zna dobro da igra. Super će se on snaći. Mene je producent Vlada zvao nešto u vezi muzike, pa sam ja predložio da angažuju Nina Ademovića. On je sa nama sarađivao i ima taj filing. Još nisu ništa odlučili što se toga tiče. Koliko znam, imali su kontakt i sa Futom. On je dozvolio da se njihove pesme koriste u filmu. Čuo sam da su našli nekog klinca koji će igrati malog Džeja, a Husa će ga verovatno glumiti u kasnijem periodu. Producenti su kontaktirali i Džejevu ćerku Mariju i Andrijanu, ali nisam pričao sa njima o tome. Oni će se sve oko toga dogovoriti. Kako god da bude, meni je drago da se snima film o takvoj legendi, koji je ostavio pečat u vremenu i našoj muzici. Sad se tek vidi kakav je on bio čovek i gospodin - istakao je Rule, a zatim nam je otkrio šta je on na sastanku predložio da se obavezno nađe u filmu:

foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić, Filip Plavčić

- Ispričao sam im sve o Džejevom prvom kontaktu i susretu sa Marinom i Futom. Sve ono što je meni on lično pričao kako je izgledalo. On je tamo otišao sa drugarom i nije ni znao da je Marina bila u sobi. Taj drugar je rekao Marini: "Imam drugara koji jako lepo peva." Tad je Marina rekla Džeju da joj otpeva nešto, a on joj je odgovorio: "Ma pusti me ženo, šta da ti pevam?" On tada nije ni znao ko je Marina. To je bilo ono, što je i sam Džej govorio: "Kad te tera pogleda odozgo!" Tu je on otpevao od Muharema Serbezovskog "Bilo čija" i njoj se to jako dopalo. Ona je tad rekla Futi: "Imam jednog strašnog klinca, Rom mali." Tad su ga opet pozvali da snimi pesmu. Rekao im je: "Da li ste normalni? Ja radio šibice, varao sam narod. Gde da se pojavim na televiziji?". Tad je uzeo drugo ili treće mesto na Mesamu. To je tada bila velika stvar, pojaviti se pored jednog Tome Zdravkovića - prisetio se Rule.

foto: Dragan Kadić

U filmu će biti prikazan i Džejov susret sa čuvenim menadžerom Rakom Đokićem.

- Marina je u to vreme odvela Džeja i kod Rake Đokića, koji je u to vreme bio mag. Raka kad ga je video, kaže: "Marina, nema šanse. Talentovan je, ali imam Miroslava Ilića, Lepu Brenu, ne mogu..." U tom trenutku, u kancelariji u Domu sindikata pojavila se Lepa Brena, koja je rekla: "Jao, to je onaj mali simpatičan. Rako, znaš kako je mali i sladak." Nju je on odmah poslušao i tad je krenulo ludilo - završio je Rule.

Podsetimo, deo ovog filma biće i Aleksandar Futa Radulović, koji se ovim filmom vraća na velika vrata, posle dve porodične tragedije koje je doživeo u prethodnom periodu - gubitka supruge Marine Tucaković i sina Milana Laće Radulovića, a lik Džeja u jednom periodu života tumačiće i Husein Alijević, poznatiji kao Husa iz nekadašnje popularne dens grupe Bit strit.

foto: Damir Dervišagić

Kako saznajemo, film će imati dva dela. Prvi deo će obuhvatati period od Džejovog detinjstva do koncerta na Sajmu, a drugi deo će se baviti kasnijim dešavanjima iz života i karijere pokojne folk legende. Osim filma, snimaće se i serija, a prva sezona će imati 12 epizoda.

Kurir.rs/ A. Panić

