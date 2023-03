ZAVRTEĆE VAM SE U GLAVI OD OVE CIFRE! Pevač uz pomoć legende zaradio ogromne pare: To mi je prvi ozbiljniji honorar (VIDEO)

Dragan Pantić Smederevac pričao je o svom prvom ozbiljnijem honoraru.

U tome mu je pomogao legendarni Bora Spužić Kvaka, kome je bio potreban pevač za jednu priliku, a u tome mu je pomogao upravo Pantić.

Gostujući u emisiji "Puls Srbije", kod Ivana Gajića, pevač je obelodanio kako je sve to izgledalo, ali je i spomenuo cifru koja je i te kako fascinantna.

- Počeo sam da pevam za pare još 1968. godine, a 20 godina sam bio kao neki dečko za koga se smatralo da dobro peva. Potom sam 1988. godine počeo da snimam i predstavio PGP, tada najeminentniju izdavačku kuću. Pevao sam "Teško nama bez nas dvoje" - započeo je Pantić, pa se osvrnuo na priču kada je sa Kvakom zaradio, kako on kaže, prvi ozbiljni honorar:

- Tada sam bio u Jezdimir Lović, trgovačkoj školi, a u tri sata je bio susret u Domu sindikata. Kvaka je radio u pivnici, tamo se zadržao i skroz je promukao i tražio je nekog da mu pomogne, a pokojni Boki Milošević je upravo mene preporučio rekavši mu da umem da pevam. Tada sam, prvi put, zaradio 140.000 dinara. To je neki ozbiljniji novac, s obzirom na to da sam 20.000 plaćao kiriju za mesec dana. To su bile velike pare u to vreme.

Kurir.rs