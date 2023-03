VODITELJ ZADRUGE BEZ DLAKE NA JEZIKU! Progovorio o NEPRISTOJNIM ponudama, a onda priznao da šalje VRUĆE PORUKE

Voditelj zadruge Darko Tanasijević otvorio je dušu i progovorio o detaljima o sebi o kojima nije pričao u javnosti do sada.

Naime, Tanasijević je otkrio da dobija nepristojne ponude, a potom i priznao da voli šalje "vruće" poruke.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

- Šaljem vruće poruke, to svi radimo kada smo zaljubljeni ili kada nam se neko svidi. Nepristojne ponude dobijam, uglavnom je to na društvenim mrežama, i to eksplicitne fotografije, koje ne selektujem kao neke pevačice - ističe Darko.

Pored toga, Tanasijević ističe da do sada nikoga nije blokirao od javnih ličnosti, ali da se on nalazi na istoj toj listi jednoj estradnoj osobi, čiji identitet nije hteo da otkrije.

