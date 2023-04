NARUČIO JE PIVO, PRŠUTU, POPIO GUTLJAJ I PAO: Njegov HIT dizao na noge celu JUGU, bio je ZABRANJEN a umro je za KAFANSKIM STOLOM

Tomislav Čolović, čija se pesma „Mali mrav“ i danas, nakon 39 godina, peva na svim veseljima, umro je u kafani 9. februara 2008. godine.

Njegov hit po kojem je i postao poznat neki su proglasili „literarnom pornografijom“, ali skoro i da ne postoji ljubitelj narodne muzike koji bar jednom nije zapevao „mali mrav, mali mrav, u nedrima nesto, moram da ga nađem da menjamo mesto“.

Ovaj pevač nije pripadao samom vrhu estrade, ali se izdvojio upornošću i šarmom zabavljača. Rođen je u Kraljevu i u tom gradu bio je poznat kao kafanski čovek, ali i veliki čovekoljubac - nastupio je na više od 1.000 dobrotvornih koncerata. Pevao je i sarađivao s najvećim zvezdama narodne muzike. U rodnom gradu je 2008. godine i umro - u kafani.

- Pamtim, kako ne pamtim. Desilo se uveče, tačnije noću, oko dva sata posle ponoći. Tomislav je došao iz jedne kafane gde je bila muzika. Naručio je pivo i porciju pršute, popio je gutalj i pao je - ispričao je svojevremeno gazda Čeda, vlasnik kafane ranije za "Kurir".

- Nisam bio tu, bio sam kod kuće. U kafani je bila konobarica. Ona ga je pronašla. Pozvala me je i odmah sam došao. Srce ga je izdalo. Pao je tu na pod. Čekali smo da dođe policija, kao i lekari iz bolnice - sećao se Čeda.

- Bio je naš gost i prijatelj. Znali smo se iz detinjstva. Pamtim ga kao dobrog čoveka i dobrog muzičara. Znate, nije on uvek bio u Kraljevu, on je povremeno dolazio i kad dođe, odsedao je ovde. Voleo je da dođe sam, i to kasno posle dvanaest. Voleo je da se osami. Poručivao je meze, pršutu, sir, a od pića je voleo pivo. Nije nikada pevao. Ovde je imao svoj mir. Odličan i dobar, ali pri alkoholu nije bio najbolji. Bio je pošten, nije nikog prevario. Cenili su ga - istakao je tada Čolovićev prijatelj.

Međutim, neupućeni u njegovu, kako se navodilo - ljudsku i muzičku širinu, zbog pesama koje naizgled čine jedno pravo životinjsko carstvo mnogi su pomislili da neozbiljnom čoveku i sleduju ovako neozbiljne pesme.

Tako su ga i tretirali kako muzički urednici, pa tako i mnoge kolege. U emisiji na jednoj radio stanici dugo ni nos nije mogao da pomoli. Ljudi su strahovali od toga šta bi Toma mogao da kaže u živoj emisiji i koju pesmu još pustiti pored "Malog mrava", a da ima neku težinu.

Ipak, na kraju, dogovor je pao - može da gostuje, ali na odgovornost vodećeg u emisiji. Ukoliko bi Toma, pak, "zucnuo" nešto što bi moglo da nagrdi imidž urbanog radija, odgovorni bi "leteo" za sva vremena.

Tomislav Čolović umro je 9. februara 2008. godine. NJegovi sinovi nasledili su njegov muzički dar. Aleksandar je 12 godina svirao bubnjeve u bendu Ace Pejovića, a sada prati DŽenana Lončarevića, dok je Milan član orkestra Aleksandra Sofronijevića i oženjen je zvezdom "Granda" Radom Sarić, s kojom ima sina.

