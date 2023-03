PEJA ZA DLAKU IZBEGAO SIGURNU SMRT! Voditelj odlučio da promeni život iz korena zbog bolesti, a oni su mu bili NAJVEĆA PODRŠKA

Voditelju i pevači Zoranu Pejiću Peji pre dve nedelje hitno je ugrađen stent, a lekari kažu da ga je Bog sačuvao, jer je problem otkriven na redovnoj lekarskoj kontroli.

- Otišao sam da se prekontrolišem u jednoj privatnoj klinici, samo zato što su mi bili sponzoti u emisiji, inače nisam osećao da imam bilo kakav problem, naprotiv bio sam super. Ali pošto je to bio sistematski pregled, krenuo sam od jednog do drugog specijaliste, i tako mic po mic, stignem do kardiologa. Doktorka detaljno je sve pogledala i kaže mi sva ozbiljna da moram na rendgen. Odem, a snimak haos! Od tri krvna suda, dva su bila zakrčena od 70 do 90 odsto, a treći 50 posto.

- Odmah smo zakazli operaciju. Onda je doktor rekao da mi sva tri zamene, tako da sam sad, što se toga tiče kao nov. Ali moram da strogo pazim, da se čuvam i dalje, prosto sada se za mene menja način života - kaže Peja i odaje da je imao veliku podršku i pomoć od svih.

- Hasan i Miki Dudić su sve vreme bili uz mene i pre i posle operacije. Naša deca su odrasla skupa, ja sna Mikija gledam kao i na svog sina Jovana, tu nema razlike. Zlata je uzmene, već i vrapco na grani znaju da smo mi u sjajnim odnosima. Ne viđamo se često, svako od nas vodi svoj život, ali kad su ovakve situacije, tu smo svi jedno za drugo i jako mi je drago zbog toga - priča Peja za Svet.

