SOFIJA PROGOVORILA O TUČI NA NJENOM ROĐENDANU! 10 dana je ćutala, sad ovo kaže o HAOSU njenog BRATA kojeg je privela POLICIJA!

Manekenka i dizajnerka Sofija Milošević progovorila je o tuči na proslavi njenog rođendana, deset dana nakon što je napravila žurku u jednom restoranu na Vračaru za članove porodice i prijatelje.

Njen brat Stefan se tada potukao, a kako je utvrđeno, bio je u teškom alkoholisanom stanju. Posle tuče on je go do pojasa, s ranama po glavi i telu, remetio javni red i mir, zbog čega je reagovala policija. Tada mu je određeno zadržavanje, a kako smo objavili, na mestu incidenta zatečen je i Miljan Baničević, suprug voditeljke Ksenije Bujošević.

foto: Printscreen

- Istina je da je na kraju proslave došlo do neprijatne situacije. Prvi put posle dugo vremena smo se okupili i malo više alkohola je dovelo do pomenute situacije, kojoj ja ne bih pridavala mnogo značaja. Nama ženama se to nikada ne bi desilo (smeh). Svakako, ništa što se desilo nije pokvarilo dobru atmosferu, niko nije teže povređen, niti je bilo tako dramatično kako su preneli mediji - rekla je Sofija za magazin Stori i objasnila kako se provela na svojoj proslavi na kojoj su zapevale Tea Tairović i rada Manojlović, a među zvanicama su bile i Jelena Karleuša i Milica Pavlović.

- Bilo je oko 60 zvanica. Želela sam da provedem rođendan s najbližim prijateljima i porodicom, koje zbog obaveza prema deci slabije viđam. Već sledećeg jutra dobila sam mnogo poruka i poziva putem kojih su mi ljudi preneli lepe utiske s proslave, što je meni bilo i najvažnije - završila je manekenka i nevenčana supruga fudbalera Luke Jovića, s kojim ima dva sina.

Kurir.rs/ A. P.

Bonus video:

00:30 Sofija Milošević dala 20.000 evra Radi Manojlović i Tei Tairović