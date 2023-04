PEVAČICA IZ "NIKAD NIJE KASNO" DOŽIVELA STRAŠNU PORODIČNU TRAGEDIJU! Suprug oduzeo sebi život, a ona jedva smogla snage da nastupi

Pevačicu Nathalie Prijović (47) publika je upoznala u prvom krugu "Nikad nije kasno", gde je svojim moćnim glasom oduševila sve, a malo ko je znao kakvu golgotu je preživela.

Ona je sada progovorila o porodičnoj tragediji koja ju je zadesila tokom takmičenja. Naime, početkom godine njen suprug oduzeo je sebi život.

- Moj suprug je sebi oduzeo život. Bio je izuzetno jak čovek, sposoban i veseo, ali očigledno živimo u nekom totalno suludom vremenu - jedva je smogla snage i ispričala svoju tužnu životnu priču ova hrabra žena.

foto: Pritnscreen/Youtube/Nikad nije kasno

Tokom razgovora Nathalie je ispričala koliko su teško i stresno njena porodica i ona podneli tragične vesti.

- Još uvek je sve sveže, još uvek je tu milion pitanja, a pre svega ogromna griža savesti što nismo na vreme slutili tako nešto i nismo ni znale da imamo šta da sprečavamo. To je teret koji ćemo nas četiri nositi do kraja života. Da ne pričam koliku tugu osećamo, situacija je veoma traumatična – rekla je ona.

Na pitanje da li je primetila neke promene u ponašanju svog supruga i mogla uopšte da nasluti da nešto tako strašno može da se desi, veteranka je odgovorila:

foto: Pritnscreen/Youtube/Nikad nije kasno

- Nisam znala da toliko pati. To mi je najteže jer sam sa čovekom provela dvadeset pet godina i nisam mogla da shvatim, znala sam da mu je teško kao i svima nama. Nisam znala da mu je toliko teško - objasnila je ona.

Nakon tragedije koja je snašla njenu porodicu, Nathalie je ipak smogla snage da nastupi u emisiji i za to je imala poseban razlog.

- To što sam ovde večeras, to je zbog njega. On je obožavao ovu pesmu i tražio da snimim kaver. Uvek je govorio: „Ti bi to razbila“. Prvo sam htela da odustanem, ali onda sam odlučila da mu se na ovaj način zahvalim za sve. Znam da me je gladao sa neba večeras i da je nastup sa Milanom „Neverne bebe“ njegov poklon za mene.

foto: Pritnscreen/Youtube/Nikad nije kasno

Podsetimo, Nathali se publici predstavila u prošloj emisiji, a odabrala je numeru „Babe I’m gonna leave you“ inače omiljenu pesmu njenog pokojnog supruga koja nosi snažnu poruku.

